«Зеленский готовится напасть». Что происходит вокруг Приднестровья

К украинско-приднестровской границе выдвинулись подразделения ВСУ, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также публиковал снимок секретного приказа о переброске к границам с ПМР инженерно-саперного батальона. 23 февраля Минобороны РФ заявляло, что Киев готовит вооруженную провокацию против российских военных, размещенных в Приднестровье, скапливает у границы личный состав и технику. Экс-советник Зеленского Арестович говорил, что ВСУ могут занять ПМР за три дня.

Украинские войска выдвинулись к границам Приднестровья, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье», — сказал он.

По словам Рогова, такие планы Киева служат очередным доказательством, что границы российской военной спецоперации нужно расширять до Одессы.

Ранее днем, 26 февраля, Рогов у себя в Telegram-канале опубликовал фотографию некоего документа, датируемый 23 февраля. Согласно этому приказу личный состав инженерно-саперного батальона 28-й бригады ВСУ до 27 февраля должен выдвинуться в населенный пункт Кучурган, граничащий с Приднестровьем.

Источник «Известий» подтверждал достоверность приказа, копия документа есть в распоряжении редакции. Официальных подтверждений от украинских властей о выдвижении батальона в границам Приднестровской молдавской республики не было.

23 февраля российское Минобороны сообщило, что Киев готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, в ней будут принимать участие украинские военные, в том числе участники националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России). Предлогом для вторжения на территорию республики Украина хочет инсценировать нападение военных ВС РФ, базирующихся в Приднестровье. Для этого солдаты ВСУ переоденутся в российскую форму.

В Минобороны предупредили, что отслеживают ситуацию на украинско-приднестровской границе и в случае необходимости готовы к реагированию на любые угрозы.

Позже в МО РФ рассказали о повышенной активности украинских военных у приднестровской границы — в регионе зафиксировали скопление личного состава и военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, рост полетов беспилотников над территорией ПМР. Российский МИД в свою очередь предостерег Киев от «авантюрных шагов» в Приднестровье.

24 февраля бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ при необходимости захватят территорию ПМР за трое суток.

«Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — сказал Арестович.

В Молдавии же отрицали информацию Минобороны о готовящейся провокации со стороны украинских военных. Ранее Кишинев неоднократно утверждал, что не видит никакой угрозы со стороны ВСУ для Приднестровья.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в воскресенье, комментируя слова президента Майи Санду о возможносм вступлении страны в НАТО, заявил, что приднестровские военные вооружены намного лучше, чем национальная армия Молдавии. Гросу подчеркнул, что военные на другом берегу Днестра могут пользоваться боеприпасами со складов в Колбасне.

Армейские склады в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, считаются самыми крупными запасами боеприпасов в Европе. Там хранится около 20 тыс. тонн снарядов, авиабомб, мин, гранат, патронов. Причем больше половины из них просрочены к использованию и транспортировке. В 2019 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Кишинев предлагал ликвидировать или вывезти арсенал с территории частично признанной республики. Но Россия и Молдавия не успели приступить к разработке совместного плана.

В Приднестровье с 1995 года с миротворческой миссией дислоцируется оперативная группа российских войск, в чьи задачи, в том числе, входит охрана складов в Колбасне. По последним данным, группа состоит из 1700 солдат и офицеров — два мотострелковых батальона. У нее нет крупных узлов связи, артиллерии, авиации, танков, а комплектование контингента производится в основном за счет местного населения.