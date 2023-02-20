Bloomberg: в мирный план Пекина по Украине войдут отказ от поставок оружия и прекращение огня

В Москву 21 февраля прибудет главный дипломат КНР член политбюро Компартии Китая Ван И. Ожидается, что он представит российскому руководству мирный план по Украине, который Пекин намерен огласить в годовщину начала спецоперации. По данным Bloomberg, инициатива призывает к отказу от поставок оружия Киеву и прекращение огня. Что еще может быть в китайском плане урегулирования и зачем Пекин берет на себя роль миротворца — в материале «Газеты.Ru».

План Пекина по урегулированию украинского конфликта, анонсированный главным китайским дипломатом Ваном И, может включать в себя отказ от поставок оружия Киеву и прекращение огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

«Знакомые с планом европейские чиновники, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ожидается включение в план призывов к прекращению огня и прекращению поставок оружия на Украину. Они сообщили, что США и их союзники думают, что [российский президент Владимир] Путин может сделать аналогичные замечания во время выступления во вторник в Москве», — говорится в публикации.

Источники агентства отметили, что Пекин и Москва могут предложить эти тезисы в виде проекта резолюции в ООН в качестве альтернативы принятой ранее сторонниками Киева резолюции, требующей, чтобы Россия вывела войска с территории Украины и прекратила боевые действия.

По данным Bloomberg, план Китая имеет мало шансов на успех. Несмотря на это, США и их союзники в Европе выражают обеспокоенность, что предложение Пекина может найти отклик у многих членов ООН: в первую очередь, у стран «глобального юга» — бедных и развивающихся государств Африки, Латинской Америки и Азии. Кроме того, китайский план может быть принят и некоторыми европейскими странами, чье общество проявляет наибольшую усталость от боевых действий.

Издание отмечает, что вооруженный конфликт на Украине становится ключевым вопросом для США и Китая в формировании глобальных нарративов. Это особенно проявляется на фоне кулуарной беседы, произошедшей между главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И и госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся на Мюнхенской конференции по безопасности. Западные СМИ писали, что она проходила в «ледяном тоне», поскольку китайский дипломат обвинил Вашингтон в «клеветнической кампании» против КНР из-за инцидента с метеорологическим зондом.

«Я не сомневаюсь в стремлении Пекина к миру, но в то же время это предложение кажется невероятным. Чтобы заслуживать доверия, Китай должен рассматриваться как независимый посредник. Тем не менее Пекин явно выбрал сторону в этом конфликте», — приводит Bloomberg слова старшего политолога и китаиста из Школы международных исследований в Сингапуре Рафаэлло Пантуччи.

Ван И во вторник, 21 февраля, должен прибыть в Москву — российская столица станет завершающей точкой в европейском турне китайского дипломата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 февраля допустил, что Ван может встретиться с Владимиром Путиным. По информации РБК, встреча может состояться в среду, 22 февраля.

Ожидается, что член политбюро Компартии Китая детально представит российскому руководству план по мирному урегулированию украинского кризиса. На мюнхенской конференции Ван сообщил, что Пекин выступит со своей мирной инициативой в годовщину начала боевых действий на Украине. Дипломат отмечал, что уже консультировался по этому поводу с Германией, Францией и Италией. Не приводя конкретных подробностей, Ван рассказал, что план подчеркнет необходимость соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и Устава ООН.

Итальянское агентство Ansa писало, что на встрече с Ваном президент Серджо Маттарелла просил КНР использовать все свое влияние, чтобы инициировать мирные переговоры и завершить конфликт Москвы и Киева.

«Речь пойдет, возможно, о том, чтобы зафиксировать ситуацию, как она есть, объявить о прекращении огня, а затем начать переговоры при участии международных посредников. В известной степени то, что сейчас называется корейским вариантом», — допустил в разговоре с РБК директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его мнению, Китай может взять на себя часть финансовых обязательств — например затраты по восстановлению хозяйства. Политолог подчеркивает, что европейским странам идеи Пекина могут импонировать. А вот США на миротворческий потенциал КНР реагируют болезненно, поскольку это повышает его международную репутацию.

Старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев уверен, что инициатива Китая будет максимально расплывчатой: с общими утверждениям, что мир лучше войны. При этом наиболее чувствительные вопросы — гарантии безопасности Украины, судьба присоединенных территорий — затронуты не будут.

Профессор колледжа Клермонт-Маккена Пей Миньсин объяснял, что Китаю выгодно как можно быстрее завершить украинский конфликт. Во-первых, поддерживая Москву, Пекин серьезно подорвал свои деловые отношения с Европой. Дополнительный импульс этому тренду придала перспектива войны с Тайванем.

Во-вторых, из-за спецоперации, антироссийских санкций и их последствий, КНР испытает серьезные логистические издержки, поскольку цепочки поставок не успели восстановиться после пандемии Covid-19.

По мнению эксперта, если вооруженные действия на Украине не закончатся, стратегические, экономические и геополитические издержки Китая будут только расти. Поэтому Пекину не остается ничего, кроме как попытаться взять на себя роль главного миротворца в этом конфликте.