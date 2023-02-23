«Сначала квантовый скачок, а потом пошли зигзагом». Экс-посол Украины в ФРГ снова критикует Шольца

Бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник призвал канцлера Олафа Шольца «перейти все красные линии» в вопросах поставок вооружений Киеву. Дипломат заявил, что ВСУ ждут от ФРГ истребители и подводные лодки, чтобы вернуть территории. Предыдущие решения об отправке на Украину танков и другого оружия Мельник назвал «квантовым скачком», но пожаловался, что реализация этих решений запаздывает.

Украина рассчитывает получить от Германии все возможные виды вооружений и ждет от Берлина решительности в этом вопросе. Такое заявление сделал замглавы украинского МИД и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник, чьи слова приводит газета Welt.

По его словам, решившийся на поставки танков Киеву канцлер Олаф Шольц «нарушил эпохальное табу». «Однако реализация этого решения сильно запаздывает, она больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение», — сказал дипломат.

Мельник отметил, что по-прежнему в вопросах поставок вооружений очень много тормозов, особенно со стороны партии СДПГ, одним из лидеров которой является Шольц.

«Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все проведенные им самим красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения», — заявил замминистра иностранных дел Украины.

Дипломат назвал предыдущие поставки вооружений из Германии (имеется в виду тяжелая артиллерия и танки Leopard) «квантовым скачком», однако недостаточным для получения военного преимущества над Россией. Сейчас Киев ждет дальнейших «смелых решений» — ВСУ рассчитывают на получение немецких истребителей и подводных лодок, чтобы получить господство в Черном море и вернуть свои территории, в первую очередь, Крым.

Мельник до своего назначения замглавой МИД в октябре 2022 года на протяжении восьми лет занимал доджность посла Украины в Германии. На этой должности в 2022 году он запомнился резкой критикой немецкого правительства и неоднозначными высказываниями по этому поводу.

В мае тогда еще посол Мельник пожаловался в прессе, что власти ФРГ недостаточно делают для поддержки Украины. И указал, что факт непосещения Киева представителями правительства Германии говорит о «вялости немецкой политики».

Чуть позже глава украинской дипмиссии назвал Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания канцлера приезжать в Киев. «Изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному», — говорил дипломат, добавив, что президент Владимир Зеленский все же будет рад видеть Шольца в украинской столице.

Канцлер в ответ заявлял, что не придал сравнению значения, и в июне все же посетил Киев вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и занимавшим тогда пост премьера Италии Марио Драги. После этого Мельник признался, что его слова о Шольце были неуместными.

«Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция. Возможно, мне следовало подобрать другое слово, но это чувство соответствовало мнению всей Украины», — объяснял посол. По его мнению, дипломатам не всегда нужно сдерживать эмоции, поскольку в «неспокойные времена» людям нужна страсть.

В августе Мельник обвинил Берлин в том, что он «посадил на диету» Украину в вопросе военных поставок. «Почему игнорируются призывы ваших собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине гораздо больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в военном отношении? На диете», — спрашивал дипломат, обращаясь к правительству Германии.

Резкие высказывания посла вызывали недоумение в немецких соцсетях и СМИ. Жители Германии говорили, что подобные риторика и сравнения неуместны для дипломата столь высого уровня.

В конце августа Зеленский снял Мельника с занимаемой должности, в октябре он покинул Берлин и вернулся в Киев, где стал замминистра иностранных дел. Президент объяснял перевод дипломата обычной кадровой ротацией.

Сам Мельник говорил, что не считает свое недипломатическое поведение на должности посла неправильным. «Если бы я в последние очень драматические месяцы оставался бы тихим и вежливым в Берлине, возможно, не было бы такой мощной дискуссии о поставках немецкого оружия на Украину — сначала отсутствующих, потом недостаточных», — говорил он в интервью немецким СМИ.

Своему преемнику в кресле главы дипмиссии в Берлине Мельник посоветовал придерживаться двойной стратегии: быть милым и вежливым, чтобы добиться симпатии к украинцам, но при этом в некоторые моменты оставаться неудобным и резким, чтобы «бросать вызов вялой немецкой политической элите».