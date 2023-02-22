Почему в США не верят, что отношения Пекина и Москвы «прочны как скала»

Китай, нуждающийся в восстановлении экономики, хочет наладить отношения с Европой, поэтому «изо всех сил пытается создать дистанцию между» собой и Россией, пишет The New York Times. Однако во время начавшегося накануне визита главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И в Москву МИД КНР выпустил заявление о том, что Пекин и Москва договорились сотрудничать, вместе отстаивать многополярность мира и противостоять «запугиваниям». Сам же Ван И уже заявил, что отношения КНР и РФ «носят зрелый характер» и «прочны как скала».

«Дистанция» с Россией

«Ухаживания» Китая за европейскими державами «наталкиваются на российскую стену», пишет The New York Times. Так как Пекин «остро нуждается» в восстановлении своей экономики, он пытается наладить отношения с Европой и «изо всех сил» создает «дистанцию между собой и Москвой», считает журналист издания Дэвид Пирсон.

Он напомнил, что «главный дипломат Китая Ван И» совершил турне по Европе, отстаивая интересы своей страны «в столкновении с госсекретарем Энтони Блинкеном», заподозрившим Китай в намерении поставить России оружие. Ван И также «подтвердил дружбу» Пекина с РФ визитом в Москву. Кроме того, представитель КНР попытался привлечь европейские страны и «найти общий язык с некоторыми из самых верных союзников Вашингтона в регионе».

«Поездки Ван И высвечивают проблему, с которой сталкивается Китай, пытаясь укрепить свои отношения с Европейским союзом, своим крупнейшим торговым партнером, без отчуждения России, единственной другой крупной державы наряду с Китаем, бросающей вызов американскому глобальному доминированию», — считает Пирсон.

Журналист также полагает, что поездка представителя КНР «обнажила ограничения, связанные с балансированием Пекина» — он одновременно «служит стратегическим спасательным кругом для Москвы» и «претендует на роль нейтрального стороннего наблюдателя в войне» на Украине.



Автор статьи отметил, что Ван И сообщил лидерам Франции и Германии, что Пекин хочет расширить сотрудничество по таким вопросам, как изменение климата и свободная торговля. При этом он встретился со своим украинским коллегой, заверив его, что «Китай не хочет, чтобы кризис затягивался и обострялся».

Однако визит Ван И был «омрачен» обвинениями США в том, что Китай, возможно, рассматривает возможность поставки российским военным оружия и боеприпасов, говорится в статье. Эти обвинения в интервью CNN 19 февраля озвучил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Пирсон уверен, что китайский дипломат был вынужден «отступить», начать «успокаивать» и выступать «мишенью для упреков и предупреждений». В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что во время беседы с Ван И «выразил серьезную озабоченность» Евросоюза «по поводу поставок Китаем оружия России и попросил его не делать этого». Представитель ЕС подчеркнул, что такой шаг Пекина стал бы «красной чертой» в его отношениях с Евросоюзом.

По мнению обозревателя издания, «Европа и Соединенные Штаты оказывают давление на Пекин, чтобы он не помогал России в войне», поэтому «у Китая мало вариантов ответа». Однако на публике официальные лица КНР «стремятся выглядеть твердыми». В частности, 20 февраля представитель китайского МИД заявил, что «это США, а не Китай, постоянно поставляют оружие на поле боя, и США не имеют права отдавать какие-либо приказы Китаю», напомнил Пирсон.

«Пламенная риторика Китая в защиту своих связей с Россией мало что сделает, чтобы успокоить европейских чиновников», — уверен журналист.

При этом он считает, что «у Пекина мало стимулов пытаться обуздать Москву».

«Война России на Украине отвлекает ресурсы и внимание Запада от Азии, где Пекин пытается установить свое господство. И, что наиболее важно, Китай, объединившийся с Россией, станет гораздо более серьезным противником для Соединенных Штатов, если две мировые сверхдержавы когда-нибудь столкнутся», — говорится в статье.

Кроме того, весной ожидается визит в Москву китайского лидера Си Цзиньпина. Но «Китай может преуменьшить значение визита господина Си в Москву, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений с Западом», полагает Пирсон. Он предположил, что председатель КНР «мог бы сначала посетить западноевропейские столицы и даже провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским».

Дружба с Москвой

Однако пока официально Китай демонстрирует крепкую дружбу Пекина с Москвой. После начала визита Ван И в столицу России МИД КНР опубликовал заявление, в котором сообщил, что китайский дипломат и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече обсудили «текущую международную стратегическую ситуацию».

«(Они. – «Газета.Ru») выразили готовность совместно практиковать подлинный многосторонний подход, противостоять всем формам одностороннего запугивания и содействовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — говорится в заявлении.

Кроме того, обе стороны «договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних рамках и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления».

«Обе стороны считают, что они должны решительно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступать против внедрения мышления времен холодной войны, групповой конфронтации и идеологической конфронтации. Обе стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу», — заключили в пресс-службе МИД Китая.

Кроме того, накануне на встрече с Патрушевым Ван И заявил, что отношения между Китаем и Российской Федерацией «носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации». Он подчеркнул, что Пекин вместе с Москвой готов «решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям».

20 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Китай разработал свой план урегулирования ситуации на Украине, который включает призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву.

Собеседники авторов статьи рассказали, что США и их союзники опасаются, что план Пекина в ООН могут поддержать другие страны, которые не присоединились к американским и европейским санкциям против России.