Нападение на Россию, свобода, любовь и диктаторы. С чем Байден обратился к россиянам

Во время своего визита в Варшаву президент Джо Байден выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что страны Запада не намерены нападать на РФ и никогда не имели такой цели. Кроме того, он заявил, что в проведении спецоперации РФ на Украине никогда не было необходимости, а также, что граждане РФ для западных стран не являются врагами. Об энергетике как оружии, диктаторах, Молдавии и тяжелых днях для Украины — в материале «Газеты.Ru».

В ходе выступления в Варшаве Байден обратился к гражданам России.

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию»,

— сказал он.

По его словам, «миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, на являются [нам] врагами». Также Байден ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о вынужденном характере военной операции на Украине. По мнению американского президента, в проведении спецоперации на Украине не было никакой необходимости.

Кроме того, отметил он, РФ может положить конец конфликту на Украине. При этом, подчеркнул Байден, «если бы Украина [в нынешних условиях] перестала защищаться от России, это положило бы конец Украине. <…> Именно поэтому мы вместе обеспечиваем, чтобы Украина могла защищать себя», — добавил глава Белого дома.

Тем не менее, американский лидер пообещал ввести новые санкции против России на этой неделе.

Вскоре после выступления Байдена The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон введет новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц. По данным издания, в санкционный список будут внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников».

СВО и НАТО

По мнению Байдена, президент Путин рассчитывал, что в НАТО на фоне спецоперации произойдет раскол, однако вместо этого альянс «стал еще более единым и сплоченным».

«Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — отметил Байден.

Он отметил, что российская спецоперация стала испытанием для США, Европы и НАТО. «Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. <…> Все демократии подверглись испытанию», — отметил он.

По словам Байдена, российские власти пытались использовать энергетику как оружие, однако «мы мобилизовались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов».

Президент США также сообщил, что в 2024 году США примут саммит НАТО. «Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории», — сказал он.

В 2023 году саммит пройдет в Вильнюсе. В последний раз США принимала саммит НАТО в 2012 году в Чикаго.

Также Байден считает, что украинский конфликт может продолжаться не один год, а также, что Украину впереди ждут жесткие и горькие дни. По его словам, Киев готовится сейчас перейти в контрнаступление.

«Будут жесткие и горькие дни», — сказал Байден, отметив, что Киев к этому готов.

О свободе, любви и диктаторах

Кроме того, по мнению Байдена, в противостоянии на Украине победит не диктатура, а свобода.

«Аппетитам автократов нельзя потакать. Им можно только говорить «нет». Нет, ты не заберёшь мою свободу. Нет, ты не заберёшь мою страну. Диктатор, стремящийся возродить свою империю, никогда не пересилит любовь к свободе. Грубая сила никогда не сломит дух свободы, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда», — заявил он.

Байден также упомянул в своем выступлении граждан Белоруссии, которые «борются за свою свободу», а также граждан Молдавии, чья страна активно стремится в ЕС.

«Президент Санду сегодня здесь. Народ Молдовы стоит за свои права, он требует свободы и независимости, я горжусь тем, что стоял с Санду и народом Молдовы», — заявил он.

Как смотрели Байдена в Москве

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале отметил, что советники Байдена зря посоветовали ему выступить после послания Путина к Федеральному собранию. По его словам, выступление американского лидера было чересчур оптимистичным.

«В мире сейчас нет национального лидера, способного на равных дискутировать с Путиным. Даже заочно. Слушаешь Байдена и понимаешь: гора родила мышь. Ничего из выступления Байдена запомниться не может. Все было аморфно, слабо аргументировано, нарочито оптимистично»,

— написал Джабаров.

Также он указал, что речь Байдена была фальшивой, когда как выступление Путина — сильнейшим за годы.

«В послании президента России озвучена программа действий нашей страны как во внутренних делах, так и на международной арене. На мой взгляд, сильнейшее и самое глубокое выступление Владимира Путина за многие годы, после того как он стал президентом России», — подчеркнул сенатор.

Также выступление Байдена прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.