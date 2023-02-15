Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля. Какие законы будут рассматриваться

Совет Федерации соберется на внеплановое заседание 22 февраля, на следующий день после послания президента Федеральному собранию. Сенаторы рассмотрят законы об интеграции новых субъектов, а также «два важных закона», касающихся бюджета и налогов. Госдума в этот день тоже проведет заседание, оно «очень давно отмечено как плановое». Позднее в тот же день, как сообщал РБК, в Лужниках пройдет концерт с участием Путина.

Совет Федерации 22 февраля проведет внеплановое собрание, на котором сенаторы обсудят интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российское правовое поле, сообщил агентству РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

В этот день заседание проведет не только Совфед, но и Госдума. По данным системы обеспечения законодательной деятельности, ее заседание состоится в 12:00.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам сенатора Тимченко, необходимость проведения внепланового заседания связана с длинными выходными. «Сенаторы соберутся 22-го числа, чтобы у президента была возможность подписать законы, которые заработают с 1 марта», — объяснил он.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, со своей стороны, уточнил, что на 22 февраля перенесут заседание, которое ранее планировалось на 1 марта. Он отметил, что это вызвано необходимостью оперативно рассмотреть «два важных закона» — о казначейских кредитах для регионов, а также о регулировании отдельных вопросов налогообложения в нефтяной сфере.

«Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная дума примет их к этому времени», — сказал Журавлев.

Какие законопроекты рассмотрит Совфед

Первая инициатива, которую рассмотрят сенаторы, предполагает внесение изменений в бюджетное законодательство, а именно создание инструмента казначейских кредитов для регионов.

«На эти цели будет выделено 250 млрд рублей. Субъекты РФ смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов», — рассказал Журавлев.

По его словам, срок такого кредита составит до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения.

Кроме того, Совфед рассмотрит проект закона, направленного на регулирование вопросов налогообложения в нефтяной сфере. Предполагается, что изменения будут способствовать «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что палата перенесла заседание по просьбе правительства.

«Мы «сдвигаем» заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой — до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет», — объяснила она.

Чему будет посвящено заседание Госдумы, официально неизвестно. Telegram-канал «Осторожно Media» со ссылкой на источник в Госдуме отмечает, что депутаты российского парламента 22 февраля проведут плановое заседание. По словам источника, у него в календаре «уже очень давно оно отмечено как плановое, идет обычная пленарная неделя».

«Единственное, что перенесен планировавшийся на этот день правительственный час с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова», — сообщили в Думе агентству «Интерфакс».

Годовщина признания ДНР и ЛНР

За день до внепланового собрания, 21 февраля, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие будут приглашены участники военной операции, рассказали в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, темой послания станет «текущая ситуация», в том числе в экономике и социальной сфере, а также военные действия на Украине.

Предыдущее выступление президента с посланием Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года. Согласно Конституции, президент ежегодно обращается с посланием к парламенту. В 2022 году его не было, перенос мероприятия Путин объяснил «очень большой динамикой событий», из-за чего было «тяжело зафиксировать конкретные моменты», которые надо донести в выступлении.

На следующий день, 22 февраля, по данным источников РБК, ТАСС и РИА Новости, Кремль планирует провести в Лужниках масштабный митинг-концерт с участием президента. Один из источников РБК рассказал, что концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина.

21 февраля 2022 года Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля он начал военную операцию на Украине, а 30 сентября объявил о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Переходный период для интеграции этих регионов в российскую экономическую и правовую систему, а также в систему органов государственной власти действует до 1 января 2026 года.