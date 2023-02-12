«Путин может победить». На Западе решают, как спасать Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить в боевых действиях на Украине, если Киев не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке. Он также подчеркнул недопустимость передачи украинских территорий России в обмен на мирное соглашение. Американский политолог Джордж Фридман выразил мнение, что ослабление украинской армии может стать переломным моментом в конфликте и приведет к кульминации боевых действий.

Российские военные могут победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для украинской армии, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro.

«У них (украинцев — «Газета.Ru») нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику Украине в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — заявил Дуда.

Журналистка напомнила президенту Польши, что 45% конгрессменов от Республиканской партии США, по результатам опросов, выступают за территориальные уступки России ради прекращения военных действий.

«Что касается территориальных решений, то только украинцы могут решать эти вопросы, поскольку речь идет об их территории. Если кто-то другой хочет дать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою!» — ответил Дуда.

Он выразил уверенность в том, что власти в Вашингтоне будут принимать «ответственные решения». «Это ясно из принятых в настоящее время решений американского Конгресса. Американская помощь — самая большая из всех», — отметил президент.

Дуда также выразил мнение, что единственный способ остановить Россию — это поддержать Украину.

Поставка боевых самолетов

Президент Польши ранее оценил возможность поставки истребителей Украине. В интервью «Би-би-си» он заявил, что решение о передаче Киеву истребителей F-16 будет «очень серьезным и нелегким».

Он отметил, что если Варшава все же решится передать боевые самолеты Киеву, она может столкнуться с дефицитом истребителей. В ВВС Польши, по словам Дуды, менее 50 самолетов.

Президент также указал, что F-16 нуждаются в дополнительном обслуживании, поэтому недостаточно просто отправить украинским военным несколько экземпляров. В первую неделю военных действий на Украине Дуда исключал отправку польских истребителей Киеву, поскольку этот шаг может втянуть НАТО в конфликт. Однако спустя 11 месяцев позиция президента Польши изменилась.

Переломный момент в конфликте

Американский политолог Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures выразил мнение, что ослабление украинской армии может стать переломным моментом в конфликте на Украине и приведет к кульминации боевых действий.

«Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет дальнего радиуса действия, которые могли бы нанести удар по российским тылам, поражая подкрепления и припасы, направляющиеся к фронту. Без этих элементов Россия не сможет удержать свои позиции», — утверждает эксперт.

По его мнению, в настоящее время российские войска чувствуют себя значительно увереннее, и это может привести к «серьезным трудностям» для Киева. Политолог также предупредил об опасных ситуациях, которые могут возникнуть из-за поставок дальнобойных ракет.

«США собираются поставлять ракеты большой дальности, что совершенно логично в холодной логике войны. Но в случае каких-то сбоев в управлении оружием это может спровоцировать что-то непредвиденное, чего на войне никогда не приветствовали», — указал он.

Эксперт считает, что якобы «негласная договоренность» не наносить ударов по территории РФ помешала военным действиям между Россией и Украиной превратиться в прямой конфликт между Вашингтоном и Москвой.

«Если бы какая-либо из сторон преднамеренно напала на Россию или Польшу, все ставки были бы сделаны», — отметил Фридман.

10 января замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил об истощении боеприпасов у украинской армии. Он объяснил острый дефицит вооружений и амуниции высокой интенсивностью боев. Жовква подчеркнул, что Киев срочно нуждается в дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.

В начале 2023 года западные страны согласились поставить Украине боевые тяжелые танки. Германия и США сообщили о поставках танков Leopard и Abrams. К ним присоединились Великобритания с танками Challenger, Польша, Нидерланды и Дания. Первые поставки боевых машин ожидаются в марте, однако отправка большинства танков займет несколько месяцев.