«Это могут быть шары-шпионы». Над Канадой сбили неопознанный объект

Военные сбили неопознанный объект в небе на северо-западе Канады. Приказ об уничтожении аппарата отдал премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Байденом. В Белом доме рассказали, что сбитый объект был беспилотным, а американские и канадские военные наблюдали за ним в течение последних суток. В итоге аппарат сбили ракетой AIM 9X, запущенной с истребителя F-22. Теперь его обломки изучат, чтобы установить происхождение.

В небе над Северной Канадой сбили неопознанный объект. Премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал, что объект был сбит американским истребителем F-22 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом», — написал Трюдо в Twitter.

По его словам, «теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки».

Он рассказал, что предварительно обсудил ситуацию вокруг неопознанного объекта с президентом США Джо Байденом. В Пентагоне сообщили, что после этого телефонного разговора президент США «разрешил американским истребителям, приписанным к NORAD, сотрудничать с Канадой для уничтожения высотного воздушного объекта».

Кроме того, в оборонном ведомстве США рассказали, что ФБР будет тесно сотрудничать с Королевской канадской конной полицией, чтобы получить детальную информацию.

Аппарат летел на высоте выше 12 км и был сбит примерно в 160 км от американской границы. Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что объект был небольшой и имел цилиндрическую форму. По ее словам, он представлял потенциальную угрозу гражданской авиации.

В Минобороны Канады не стали спекулировать на тему, кому мог принадлежать объект, однако сообщили о начале расследования и операции по изъятию обломков.

«Шар-шпион»

Телеканал Global News ранее сообщал, что военные отслеживают перемещение одного или двух объектов в небе над Северной Канадой. По данным его источников, это «могут быть шары-шпионы».

Позднее в Белом доме сообщили, что сбитый неопознанный объект был беспилотным, а американские и канадские военные наблюдали за ним в течение последних суток. В небе над Канадой к наблюдению за объектом присоединились канадские самолеты CF-18 и CP-140.

«С момента обнаружения объекта президента [США] постоянно информировала его команда по нацбезопасности», — рассказали в американской администрации. По рекомендации военных президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по аппарату ракетой AIM 9X.

Они также договорились извлечь обломки сбитого беспилотника, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения.

Третий сбитый аппарат

Это уже третий объект, сбитый американскими военными за последнюю неделю: 4 февраля США сбили китайский аэростат у побережья Северной Каролины, а 10 февраля над Аляской был сбит еще один неопознанный летательный аппарат. Пока неизвестно, кому он принадлежал.

О том, что китайский зонд, в начале февраля залетевший в воздушное пространство США, может быть частью шпионской программы КНР, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пентагон в связи с этим обвинил Китай в наблюдении за американскими стратегическими объектами. В Пекине отвергли обвинения и заявили, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно, а военные Вашингтона «злоупотребили силой», сбив его.

После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил Вашингтону официальный протест, а министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

На фоне скандала вокруг аэростата был отменен визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, а газета New York Times писала о возможных мерах США против юридических лиц, сотрудничающих с армией Китая и причастных к инциденту. Вместе с тем президент США заверил, что отношения между двумя странами не понесли серьезного ущерба из-за этой ситуации.