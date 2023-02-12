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Политика

Военная операция на Украине. День 354-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 354-й день

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РИА Новости
К годовщине начала СВО в Генассамблею ООН внесут проект резолюции против действий РФ. Мария Захарова призвала «юридически зафиксировать обман Запада» по Минским соглашениям. Власти Британии и Украины обсуждают планы производства британского оружия на украинских заводах. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:15

ТАСС:

Российская артиллерия уничтожила склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе поселка Степановка в Херсонской области. Кроме того, уничтожены пять автомобилей.

«Потери ВСУ составили 12 человек погибшими и восемь — ранеными», — сообщил представитель экстренных служб.

Этой ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец российские войска уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, пятеро украинских военных погибли.

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Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении, декабрь 2022 года

Евгений Биятов/РИА Новости
8:59

ВСУ за ночь выпустили 35 снарядов по четырем населенным пунктам Херсонской области, обстреляны Новая Каховка, Горностаевка, Каиры и Алёшки — ТАСС

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — заявил представитель экстренных служб.

8:49

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов калибра НАТО 155 мм. Обстрелы велись в 07:10, 07:38 и 08:25 мск, передает ТАСС со ссылкой на власти ДНР. Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города.

8:35

8:25

Daily Telegraph: Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию. Ранее на Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в аэропорту Станстед, 8 февраля 2023 года

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
8:12

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «юридически» зафиксировать «обман Запада» при заключении Минских соглашений.

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — возмутилась чиновница.

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube
8:04

Проект резолюции с осуждением российской спецоперации на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала СВО — 23-24 февраля, сообщили в субботу ТАСС источники во всемирной организации.

Документ будет базироваться на «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую МИД РФ называл ранее иллюзорной.

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Во время голосования на Генассамблее ООН за приостановку членства России в Совете по правам человека, 7 апреля 2022 года

John Minchillo/AP
8:00

Доброе утро! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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