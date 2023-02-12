Военная операция на Украине. День 354-й

ТАСС:
Российская артиллерия уничтожила склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе поселка Степановка в Херсонской области. Кроме того, уничтожены пять автомобилей.
«Потери ВСУ составили 12 человек погибшими и восемь — ранеными», — сообщил представитель экстренных служб.
Этой ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец российские войска уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, пятеро украинских военных погибли.
Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении, декабрь 2022 годаЕвгений Биятов/РИА Новости
ВСУ за ночь выпустили 35 снарядов по четырем населенным пунктам Херсонской области, обстреляны Новая Каховка, Горностаевка, Каиры и Алёшки — ТАСС
«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — заявил представитель экстренных служб.
ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов калибра НАТО 155 мм. Обстрелы велись в 07:10, 07:38 и 08:25 мск, передает ТАСС со ссылкой на власти ДНР. Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города.
Daily Telegraph: Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.
В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию. Ранее на Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в аэропорту Станстед, 8 февраля 2023 годаUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «юридически» зафиксировать «обман Запада» при заключении Минских соглашений.
«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — возмутилась чиновница.
Проект резолюции с осуждением российской спецоперации на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала СВО — 23-24 февраля, сообщили в субботу ТАСС источники во всемирной организации.
Документ будет базироваться на «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую МИД РФ называл ранее иллюзорной.
Во время голосования на Генассамблее ООН за приостановку членства России в Совете по правам человека, 7 апреля 2022 годаJohn Minchillo/AP