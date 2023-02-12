Военная операция на Украине. День 354-й

8:12

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «юридически» зафиксировать «обман Запада» при заключении Минских соглашений.

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — возмутилась чиновница.