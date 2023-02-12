Правительство хочет ограничить скидку нефти Urals к Brent. Что это значит

С апреля кабмин будет иначе считать налоги, взимаемые с добычи и продажи нефти — соответствующий проект закона уже внесли в Госдуму. Власти хотят установить минимальное значение цены российской нефти Urals, от которого будут зависить налоговые поступления в казну. Этот минимум будет привязан к цене североморской нефти Brent. «Газета.Ru» объясняет, что это значит.

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет методику определения цены нефти марки Urals для целей налогообложения. 11 февраля документ был размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

Предложение кабмина не влияет напрямую на экспортную цену российской нефти, но устанавливает параметры, от которых будет зависеть, сколько налогов поступит в бюджет. Власти устанавливают минимальный уровень цены сырья, которую будут использовать для расчета налогов.

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые затронут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) и нефтяные акцизы.

Минфин, как и прежде, в котировках Urals будет ориентироваться на данные международного агентства Argus. Но если среднемесячная цена российской нефти будет ниже определенного значения, то для налогообложения власти будут использовать мировую стоимость эталонной марки Brent — за минусом фиксированной скидки.

Например, если в апреле баррель Urals будет торговаться на биржах со скидкой более $34 от цены Brent, то правительство будет считать налоги с экспорта российского сырья как стоимость барреля Brent минус $34.

Каждый месяц эта фиксированная скидка будет уменьшаться. В мае при сильном падении рыночной цены российской нефти НДПИ, НДД и акцизы станут рассчитывать, как если бы Urals торговался со скидкой к Brent в $31 за баррель. В июне дисконт при налогообложении составит $28 с барреля, в июле — $25.

«Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals», — пояснили в Минфине.

Правительственный законопроект также предполагает, что компании, добывающие углеводороды на Ямале, могут получить налоговый кредит с помощью налогового вычета по НДПИ. Эти деньги нефтедобытчики смогут вернуть в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года.

Агентство Bloomberg на этой неделе сообщало, что российские власти выбирают несколько вариантов изменения формулы расчета НДПИ для нефти — «Brent минус $25» и «Brent минус $20». В январе Argus оценивал дисконт российской нефти Urals к Brent в $35.

В минувшую пятницу на закрытии торгов эталонная североморская нефть Brent торговалась почти по $88 за баррель, а цена на Urals составляла $58,43.

Апрельские фьючерсы на мировых биржах котируются в $86,5 за баррель. Если эта цена сохраниться к апрелю, то российский Минфин при расчете НДПИ, НДД и акцизов будет исходить из минимума в $52,5 за баррель Urals.

5 декабря страны ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен на морские поставки российской нефти — участники этого соглашения не станут покупать сырье, если его цена будет выше $60 за баррель. После этого из-за отсутствия покупателей цена Urals падала до $43,7 за баррель, но позже отросла.

В то же время западные аналитики отмечали, что доверять международным агентствам вроде Angus, чьи расчеты традиционно используются для определения мировых цен на сырье, сейчас нельзя. Поскольку сама процедура торгов нефтью из-за антироссийских санкций стала непрозрачной, невозможно точно определить происхождение сырья, аналитики могут ошибаться в своих оценках стоимости. И разница между их данными и реальной ценой покупки может достигать даже нескольких десятков долларов за баррель.