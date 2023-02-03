«Трамп бы сбил шпиона»: в США разразился скандал из-за китайского воздушного шара

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что китайский аэростат, обнаруженный над американским штатом Монтана на северо-западе США, серьезно отклонился от своего маршрута из-за ветра. Об этом сообщает ТАСС.
«Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США», — говорится в сообщении МИД КНР.
Китайские дипломаты утверждают, что летательный аппарат является научным зондом, который применяют «в том числе для метеорологических наблюдений». Кроме ветра, причины отклонения от курса, согласно позиции Пекина – плохие погодные условия и ограниченные возможности для управления зондом.
«Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами», — добавили в китайском МИД.
3 февраля Пентагон сообщил, что над северо-западом США заметили «разведывательный воздушный шар Китая». О ситуации был проинформирован президент Джо Байден, был также направлен официальный запрос властям КНР.
Сбивать аэростат военные США не стали – из-за опасений, что могут пострадать мирные жители штата Монтана. Байден спрашивал у военных совета, и те посоветовали не трогать зонд, поскольку «он не представляет угрозы», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
«Итак, первый вопрос: представляет ли он физическую угрозу для граждан США? Наша оценка — нет. Представляет ли он угрозу для гражданской авиации? Наша оценка — нет. Представляет ли это значительно повышенную угрозу со стороны разведки? Наша наилучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что нет, не представляет», — сказал собеседник канала.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что сейчас метеорологический зонд КНР движется на восток и находится в центральной части Соединенных Штатов. Он также указал, что у шара есть «возможность маневрировать».
Кроме того, МИД Канады вызвал посла Китая в Оттаве из-за парящего над территорией США китайского аэростата. «Китайский посол в Канаде был вызван чиновниками министерства иностранных дела в связи с этой ситуацией», — заявили в МИД.
Хотя шар не был сбит, Белый дом принял решение отложить визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена. По словам источников Bloomberg, власти США опасаются, что визит главы Госдепартамента в такой момент может «подать неверный сигнал».
При этом «раздувать ситуацию», полностью отменяя визит Блинкена, Вашингтон не хочет.
В ходе пресс-конференции Байден ушел от ответа на вопросы журналистов о шаре из Китая.
Выступление американского лидера было посвящено рекордным показателям роста рабочих мест в США. Завершив выступление, он сказал журналистам, что готов ответить только на вопросы по экономике, «иначе вы ничего про нее не напишете». При этом ряд из них попытались выкрикнуть вопросы о «шпионском шаре», но президент США их проигнорировал.
Решение администрации Байдена «не раздувать» уже вызвало резкую критику в США. Член палаты представителей конгресса, республиканка Марджори Тейлор Грин в своем Twitter заявила, что предыдущий президент Дональд Трамп «не стал бы никогда терпеть подобное».
«Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар», — говорится в твите Грин.
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли призвала к жесткой реакции на инцидент с китайским аэростатом над американской территорией.
«Сбейте воздушный шар. Отмените поездку [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Привлечь Китай к ответственности», — написала Хейли в Twitter.
Как указала бывшая (при Трампе) постпред США, американский президент Джо Байден позволил Пекину «сделать» Вашингтон в ситуации с китайским аэростатом. Она также подчеркнула, что пришло время «снова сделать Америку сильной».
Аэростаты с Востока
Иностранные аэростаты над западом США появляются не в первый раз. Во время Второй Мировой войны Япония создала оружие возмездия — «Фу-Го». Воздушные шары с водородом несли осколочно-фугасную бомбу весом 15 кг и четыре зажигательных бомбы весом по 5 кг.
Японское командование предполагало, что эти шары будут эффективным оружием из-за своей дешевизны, и смогут «сеять хаос» в американских городах, а также поджигать сельскохозяйственные угодья.
С ноября 1944 по апрель 1945 года Япония запустила почти 10 тыс. таких воздушных шаров. До Северной Америки долетели лишь 300 «Фу-Го». Их жертвами стали шесть человек – беременная женщина и пятеро детей. Они нашли упавший в лесу в штате Орегон аэростат, и были убиты взрывом осколочной бомбы, когда приблизились к нему.
По ряду версий, в начале 1945 года американским газетам и радиоканалам в рамках военной цензуры было приказано воздержаться от публикации каких-либо материалов об аэростатах.
При этом во время холодной войны США уже сами отправляли аэростаты для разведки – но уже в воздушное пространство СССР. За один месяц 1956 года американские военные отправили более 500 воздушных шаров со шпионским оборудованием с площадок в Америке, Европе и Турции.
Их задачей было составление точных географических карт и выяснение военных секретов Советского Союза. Отправка этих шаров также могла спровоцировать всплеск интереса к НЛО.