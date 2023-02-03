«Трамп бы сбил шпиона»: в США разразился скандал из-за китайского воздушного шара

Над северо-западом США заметили китайский аэростат – в МИД КНР утверждают, что научный зонд случайно прилетел в Америку «из-за обстоятельств непреодолимой силы». Руководство Соединенных Штатов решило не сбивать воздушный шар, но в Пентагоне заявили, что заметили «разведывательный» аэростат. Решение не сбивать зонд уже критикуют противники Байдена – например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп давно бы приказал сбить «китайского шпиона». Сам Байден ушел от ответа на вопросы.

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что китайский аэростат, обнаруженный над американским штатом Монтана на северо-западе США, серьезно отклонился от своего маршрута из-за ветра. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США», — говорится в сообщении МИД КНР.

Китайские дипломаты утверждают, что летательный аппарат является научным зондом, который применяют «в том числе для метеорологических наблюдений». Кроме ветра, причины отклонения от курса, согласно позиции Пекина – плохие погодные условия и ограниченные возможности для управления зондом.

«Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами», — добавили в китайском МИД.

3 февраля Пентагон сообщил, что над северо-западом США заметили «разведывательный воздушный шар Китая». О ситуации был проинформирован президент Джо Байден, был также направлен официальный запрос властям КНР.

Сбивать аэростат военные США не стали – из-за опасений, что могут пострадать мирные жители штата Монтана. Байден спрашивал у военных совета, и те посоветовали не трогать зонд, поскольку «он не представляет угрозы», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Итак, первый вопрос: представляет ли он физическую угрозу для граждан США? Наша оценка — нет. Представляет ли он угрозу для гражданской авиации? Наша оценка — нет. Представляет ли это значительно повышенную угрозу со стороны разведки? Наша наилучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что нет, не представляет», — сказал собеседник канала.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что сейчас метеорологический зонд КНР движется на восток и находится в центральной части Соединенных Штатов. Он также указал, что у шара есть «возможность маневрировать».

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Кроме того, МИД Канады вызвал посла Китая в Оттаве из-за парящего над территорией США китайского аэростата. «Китайский посол в Канаде был вызван чиновниками министерства иностранных дела в связи с этой ситуацией», — заявили в МИД.

Хотя шар не был сбит, Белый дом принял решение отложить визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена. По словам источников Bloomberg, власти США опасаются, что визит главы Госдепартамента в такой момент может «подать неверный сигнал».

При этом «раздувать ситуацию», полностью отменяя визит Блинкена, Вашингтон не хочет.

В ходе пресс-конференции Байден ушел от ответа на вопросы журналистов о шаре из Китая.

Выступление американского лидера было посвящено рекордным показателям роста рабочих мест в США. Завершив выступление, он сказал журналистам, что готов ответить только на вопросы по экономике, «иначе вы ничего про нее не напишете». При этом ряд из них попытались выкрикнуть вопросы о «шпионском шаре», но президент США их проигнорировал.

Решение администрации Байдена «не раздувать» уже вызвало резкую критику в США. Член палаты представителей конгресса, республиканка Марджори Тейлор Грин в своем Twitter заявила, что предыдущий президент Дональд Трамп «не стал бы никогда терпеть подобное».

«Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар», — говорится в твите Грин.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли призвала к жесткой реакции на инцидент с китайским аэростатом над американской территорией.

«Сбейте воздушный шар. Отмените поездку [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Привлечь Китай к ответственности», — написала Хейли в Twitter.

Как указала бывшая (при Трампе) постпред США, американский президент Джо Байден позволил Пекину «сделать» Вашингтон в ситуации с китайским аэростатом. Она также подчеркнула, что пришло время «снова сделать Америку сильной».

Аэростаты с Востока

Иностранные аэростаты над западом США появляются не в первый раз. Во время Второй Мировой войны Япония создала оружие возмездия — «Фу-Го». Воздушные шары с водородом несли осколочно-фугасную бомбу весом 15 кг и четыре зажигательных бомбы весом по 5 кг.

Японское командование предполагало, что эти шары будут эффективным оружием из-за своей дешевизны, и смогут «сеять хаос» в американских городах, а также поджигать сельскохозяйственные угодья.

С ноября 1944 по апрель 1945 года Япония запустила почти 10 тыс. таких воздушных шаров. До Северной Америки долетели лишь 300 «Фу-Го». Их жертвами стали шесть человек – беременная женщина и пятеро детей. Они нашли упавший в лесу в штате Орегон аэростат, и были убиты взрывом осколочной бомбы, когда приблизились к нему.

По ряду версий, в начале 1945 года американским газетам и радиоканалам в рамках военной цензуры было приказано воздержаться от публикации каких-либо материалов об аэростатах.

При этом во время холодной войны США уже сами отправляли аэростаты для разведки – но уже в воздушное пространство СССР. За один месяц 1956 года американские военные отправили более 500 воздушных шаров со шпионским оборудованием с площадок в Америке, Европе и Турции.

Их задачей было составление точных географических карт и выяснение военных секретов Советского Союза. Отправка этих шаров также могла спровоцировать всплеск интереса к НЛО.