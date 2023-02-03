«Уберите грязные руки, люди в масках». Что турецкий министр сказал послу США

Между Турцией и партнерами по НАТО очередной виток обмена «любезностями»: на этот раз критике подвергся посол США. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу потребовал от дипломата «убрать грязные руки» и прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в республике перед выборами президента. Так министр отреагировал на закрытие европейских консульств в Стамбуле после предупреждения США о возможных терактах.

США должны убрать «свои грязные руки» от Турции и не пытаться «взбудоражить» страну. Такое заявление сделал турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу в адрес американского посла Джеффа Флейка в ответ на закрытие консульств нескольких стран из-за угрозы терактов.

«Я прямо здесь обращаюсь к американскому послу и говорю очень ясно: уберите свои грязные руки от Турции. Я знаю, с какими журналистами вы контактируете, что вы делаете и какие шаги предпринимаете, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки подальше от Турции, вы, ухмыляющиеся люди в масках», — сказал Сойлу во время совещания по вопросам миграции в Анталье.

До этого глава МВД обвинил некоторых союзников страны в попытках дестабилизировать обстановку в Турции и скрыть информацию о теракте в центре Стамбула в ноябре прошлого года.

«Некоторые наши известные «друзья и союзники», придерживаются позиции: «Что бы ни случилось, лишь бы не стабильная Турция». Разве мы не знаем, что за нападением на улице Истикляль стояли те, с кем вы были руку об руку? Мы знаем, кто они, которые годами выглядели для нас друзьями и союзниками и пытались укусить нас, как змея», — утверждал Сойлу. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, министр имел в виду США.

По словам главы МВД, закрытие консульств со стороны западных стран являются примером «психологической войны», особенно учитывая предстоящий туристический сезон.

Взрыв на улице Истикляль в туристическом центре Стамбула произошел 13 ноября 2022 года. Погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Подозреваемая в теракте женщина была задержана и на допросах призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). США тогда выразили свои соболезнования, но Сойлу отверг их, заявив, что у Анкары есть подозрения, что за организацией теракта могут стоять западные спецслужбы.

После этого отношения между Анкарой и союзниками по НАТО обострились. 30 января 2023 года посольство США предупредило своих граждан, находящихся в Турции, об угрозах терактов и призвало не посещать наиболее популярные у туристов места: церкви, синагоги, дипмиссии, стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. На прошлой неделе американские дипломаты также предостерегали об угрозах терактов из-за акций с сожжением Корана в некоторых европейских странах ультроправыми активистами. Франция, сославшись на посольство США, опубликовало аналогичное предупреждение.

На фоне этих сообщений генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии в Стамбуле прекратили принимать посетителей и фактически закрылись, объяснив это террористической угрозой.

Послы стран были вызваны в турецкий МИД, где им сообщили, что «такие действия не являются пропорциональным и разумным подходом и служат коварным планам террористических организаций».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на это заявил, что закрывшие дипмиссии страны «тяжело называть союзниками и друзьями», поскольку они только усугубляют ситуацию в преддверии президентских выборов.

«Если бы они были союзниками, то предупредили бы нас о готовящихся угрозах. Если существует террористическая угроза, разве они не должны информировать нас? Мы спрашивали наше Министерство внутренних дел и разведку. Не было конкретного обмена информацией. Мы считаем, что эти закрытия являются преднамеренными», — говорил Чавушоглу.

Еще одной причиной ухудшения отношений между Турцией и странами Запада стали акции с сожжением Корана — первая из них прошла напротив здания турецкого посольства в Стокгольме, ее совершил 21 января ультраправый политик и лидер антиисламской партии Stram Kurs Расмус Палудан.

В Анкаре заявили, что акция была согласована с шведскими властями и фактически проводилась при их поддержке. В связи с этим Турция отказалась одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО. Кроме того, зампредседателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак допустил, что страна может выйти из северо-атлантического в течение полугода.