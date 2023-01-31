«Россия должна уйти». Блинкен оставил в Египте послание Лаврову

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через главу МИД Египта Самеха Шукри. По словам российского дипломата, в нем содержится призыв к России «прекратить и уйти с Украины». Если требование будет исполнено, «все будет хорошо». Лавров также напомнил о недавних словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «если проиграет Украина, проиграет весь мир».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его коллега из Египта Самех Шукри передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена, передает РИА Новости.

«Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз переданное через господина министра послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», — сказал Лавров по итогам переговоров с Шукри (цитата по РИА Новости).

Глава МИД РФ уточнил, что «кое-что Блинкен не передал». Другую часть послания изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время его визита в Южную Корею.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир», — отметил Лавров.

«Здесь достаточно все понятно: речь идет совсем не об Украине, <...> [идея в том, чтобы] не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию», — заключил министр.

Шукри встречался с Блинкеном в Египте 29 января. Сегодня, 31 января, он прилетел в Москву.

Российский министр подробно проинформировал египетского коллегу о ходе спецоперации и событиях, с ней связанных.

»[Дали информацию] о тех долгих годах саботажа минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались украинским режимом и западными странами, которые вскармливали этот режим, для того чтобы готовить войну против РФ», — отметил Лавров.

Он заявил также, что в этом «откровенно признались» подписанты минских соглашений — экс-президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Гибридная война»

По мнению министра, в эту «гибридную войну» уже достаточно давно напрямую вовлечено и НАТО. «Чтобы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, включая известные лозунги относительно того, что путь к миру лежит через поставки вооружений, все прекрасно все понимают», — отметил он.

Эта война «преломляется уже в своих горячих измерениях, в действиях киевского режима», добавил министр. В то же время Москва принимает необходимые меры, чтобы не допустить дальнейших попыток превратить Украину в еще более острую угрозу безопасности РФ.

«Командование специальной военной операцией применяет все необходимые меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться, и они не сбудутся», — сказал Лавров.