«Если Россия выпустит 6000 боеголовок — все будут плакать». Президент Хорватии снова критикует ЕС

Россию провоцировали на конфликт с Украиной с 2014 года, заявил на брифинге президент Хорватии Зоран Миланович. Зачем Европе нужна Украина без мужчин, почему отношение ЕС к Киеву аморально и как отреагирует Москва на поставки танков ВСУ — «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания хорватского лидера.

Россию восемь лет провоцировали на вооруженный конфликт с Украиной, а итогом таких провокаций может быть применение ядерного оружия. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович во время брифинга 30 января.

«С 2014 года мы смотрим, как «кто-то» провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план? Прошел год — и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день?» — сказал Миланович.

По словам главы государства, даже если Украине поставят немецкие или американские танки, то их ждет та же судьба, что и советскую бронетехнику, которая раньше была у Киева — их уничтожат. При этом Миланович подчеркнул, что не видит смысла в подобной военной поддержке, поскольку невозможно победить ядерную сверхдержваву конвенциальным оружием.

«Возможно вы хотите разделить [Россию] на части? И каков будет ее ответ? Тогда они в отчаянии выпустят шесть тысяч ядерных боеголовок — и все будут плакать», — заключил хорватский лидер.

Президент отметил, что он говорит об этой опасности уже год, но политика западных стран не меняется. И в целом является аморальной по отношению к Украине, поскольку оставит страну без мужского населения.

«[Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен два месяца назад проговорилась, что погибло 100 тысяч украинских военных. Это значит – еще 250 тысяч ранены. Если это так, то сейчас 150 тысяч мертвы. У русских преимущество в боеприпасах, артиллерии, неограниченное их количество и каково решение — чтобы Украина осталась совсем без мужчин?» — риторически высказался Миланович.

По его словам, западные пацифисты хотят «напиться чужой крови», но без личного риска. «Это глубоко аморально — то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения», — добавил президент.

«Вопрос сколько еще мы будем помогать Украине. Это не помощь, это — мучение. <...> Должны были погибнуть 300 тысяч украинцев, у меня сердце болит, когда я на это смотрю. Дело в том, что те, кто заставляет украинцев воевать, наблюдают за этим из городов, которые не воюют. Они знают, что они в безопасности, их города не будут гореть. Это Армагеддон. Я вижу, как сумасшедшие эмоции ведут Европу к тому, с чем она не справится», — пояснил хорватский лидер.

Миланович посчитал, что смена власти в России не сможет разрешить украинскую проблему. А поставки Киеву немецких танков только сильнее сплотят российских солдат и сблизят Москву с Пекином. Такие последствия, по мнению хорватского президента, навредят Западу. Поэтому Загреб хоть и продолжит помогать украинцам гуманитарной помощью, но не станет принимать никакого участия в военных поставках.

Глава государства предостерег европейских политиков от попыток воздействовать на Москву теми же методами, что и на Сербию в ситуации с Косово.

«Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово. Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это вы совершили это один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, было лишь вопросом времени когда русские или кто-то еще это повторит. Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны», — объяснил Миланович.

При этом власти ЕС манипулируют Хорватией, считает президент. И действуют не в интересах Загреба.

«Не давайте делать из себя идиотов. В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, до него в определенной мере участвовала [экс-глава дипломатии ЕС Федерика] Могерини и определенные хорватские СМИ», — сказал глава государства.

При этом Миланович жестко высказался о хорватском министре иностранных дел Гордане Грлич-Радмане и правительстве страны, с которым находится в оппозиции. В частности он назвал главу МИД Хорватии «гейшей Лаврова».

Миланович не впервые выступает с жесткой критикой руководства Евросоюза и позиции коллективного Запада по отношению к Украине. Ранее президент призывал уволить Жозепа Борреля за провалы европейской дипломатии. А лидеров ЕС называл «самым бездарным поколением политиков в истории».