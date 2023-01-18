«Антиконституционно и нереализуемо». Депутаты думают над конфискацией имущества уехавших россиян

Люди в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сентябрь 2022 года

Источник РИА Новости сообщил, что несколько депутатов Госдумы работают над законопроектом, по которому можно будет конфисковать имущество граждан, которые уехали из страны и негативно отзываются о родине и ее Вооруженных силах. Впервые об этой инициативе заговорили в конце декабря, но у нее сразу нашелся противник – сенатор Андрей Клишас, который назвал идею изъятия имущества неконституционной.

Инициативные депутаты

Депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над законопроектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые «своими действиями наносят вред стране», сообщил РИА Новости источник.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», — сказал он журналистам.

«Тяга к эпатажным заявлениям»

Сенатор Сергей Цеков впервые заговорил о возможности конфисковать имущество уехавших граждан в беседе с РИА Новости 29 декабря.

«Всем этим Ургантам и Моргенштернам (признан в РФ иностранным агентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — заявил Цеков.

Он напомнил, что после начала военной спецоперации на Украине за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ. По его мнению, если Россия начнет изымать имущество у обозначенных категорий граждан, это «было бы более оправдано».

Идею Цекова в своем Telegram-канале в тот же день прокомментировал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Он счел ее «антиконституционной».

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал Клишас.

Второй раунд

13 января председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал принять «закон для негодяев». Он отметил, что некоторые «сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев». Он также предположил, что цель этих людей – «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».

По мнению Володина, заявления таких граждан могут быть расценены как призывы к экстремизму, попытка реабилитировать нацизм или дискредитация Вооруженных сил.

«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию <…> Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал парламентарий.

Володин предложил дополнить Уголовный кодекс РФ «пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ», чтобы «возместить нанесенный ущерб».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Life, комментируя предложение Володина, призвал четко определить, что именно считается преступлением.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — предостерег представитель Кремля.

Он также отметил, что властям необходимо сделать все, чтобы уехавшие граждане, не являющиеся врагами государства, вернулись на родину.

«Пустое сотрясение воздуха»

Накануне Фонд защиты национального исторического наследия обратился к Володину с призывом конфисковать имущество в пользу государства не только у уехавших граждан, но и у лиц, которых признали иностранными агентами.

«На территории РФ и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые <…> позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам <…> Это нарушает принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости. Многие граждане РФ поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства», — процитировал ТАСС текст обращения.

Директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов заявил агентству, что считает эту идею «своевременной и необходимой». Он также полагает, что конфискация имущества должна «помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития».

Он заключил, что реализация идеи станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции или попали под влияние Запада.

Сенатор Андрей Клишас репостнул в свой Telegram-канал статью ТАСС.

«Антиконституционно. Пустое сотрясение воздуха и пиар акция», — так он прокомментировал предложение Фонда.