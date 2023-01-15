«Второй раз на этой неделе». Байдена вновь поймали на неправильном обращении с секретами США

Несколько секретных документов нашли в частном доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Советник президента по юридическим вопросам Ричард Саубер сообщил, что всего там было шесть страниц с грифом «секретно» времен вице-президентства Байдена – 2009-2017 годов. В США расследуют дело о ненадлежащем хранении действующим президентом секретных бумаг – это не первое их обнаружение в неположенном месте. Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Байдена с персонажем Марка Твена.

Шесть страниц документов с пометкой «секретно» обнаружили в частном доме президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Об этом со ссылкой на специального советника президента по юридическим вопросам Ричарда Саубера сообщает ТАСС.

В среду юристы Джо Байдена осмотрели его дома в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич. В гараже и примыкающей к нему комнате нашли несколько секретных материалов. Люди, нашедшие документы, не имеют доступа к такой информации, поэтому они должны были оповестить Минюст о находке.

«Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, были обнаружены еще пять страниц с пометкой «секретно», — отметил советник Байдена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила Джо Байдена с мальчиком-нищим из «Принца и Нищего» Марка Твена, коловшим орехи государственной печатью.

«Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» — добавила она.

12 января министр юстиции США Меррик Гарленд объявил, что экс-федеральный прокурор Роберт Хёр назначен спецпрокурором по делу о ненадлежащем хранении секретных материалов Джо Байденом.

Минюст США получил информацию об обнаружении засекреченных документов в офисе аффилированного с Байденом аналитического центра еще осенью 2022 года. 20 декабря ведомству стало известно, что секретные бумаги нашлись и в доме главы Соединенных Штатов.

Эти бумаги касаются периода 2009-2017 годов, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. Белый дом сообщил, что будет сотрудничать со следствием. Байден признал, что документы были у него на хранении, но заявил, что они лежали в библиотеке.

14 января юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал новое расследование обстоятельств хранения у Джо Байдена секретных документов. По данным газеты The Hill, председатель комитета Джим Джордан направил письмо министру юстиции США Меррику Гарленду, в котором уведомил его о начале разбирательства, а также запросил у него документы, которые касаются решения Минюста о назначении спецпрокурора для расследования дела о бумагах главы США.

Отмечается, что республиканцы также намерены получить от ведомства документы и данные о взаимодействии Минюста, ФБР и Белого дома в вопросе о назначении спецпрокурора до 27 января.

Юридический консультант консервативного канала Fox News Грегг Джарретт заявил, что Джо Байден рискует столкнуться с уголовным разбирательством — и риски для него больше, чем были для экс-президента США Дональда Трампа.

«У Трампа была возможность рассекретить документы <…> Байден же получил документы во время своего вице-президентства, не имея полномочий на их рассекречивание», — пояснил Джарретт.

Эксперт добавил, что хранение секретных материалов в несанкционированном месте является преступлением в США.

Республиканцы в конгрессе США попытаются взять реванш за годы унижений со стороны Демократической партии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это обстоятельство создает определенные риски для американского президента Джо Байдена.

«Скандал вокруг секретных документов — лишь начало проблем для Байдена, у которого их и так немало. Сейчас республиканцы в Конгрессе попытаются взять реванш за годы унижений и расследований против [экс-президента США Дональда] Трампа», — написал Пушков.

Он также выразил мнение, что если республиканцы не уступят и пойдут до конца, то авторитет Белого дома при демократах и Байдена лично будет серьезно подорван.

Сын президента США Джо Байдена Хантер имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, сообщает также телеканал Fox News.

Письма на электронной почте Байдена-младшего свидетельствуют, что в 2018 и 2019 годах он указывал адрес уилмингтонского дома своего отца в качестве своего постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple.

Fox News начал настоящую информационную кампанию на фоне дела о секретных документах в домах Байдена. Ведущий канала Шон Хэннити заявил, что сотрудникам ФБР пора проверить дом президента США — провести такой же рейд, как они устроили в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

«Байдена снова поймали на неправильном обращении с секретными документами. Второй раз на этой неделе. Теперь мы узнаем, что секретные материалы администрации [экс-президента США Барака] Обамы были обнаружены в другом частном незащищенном офисе Байдена, когда он был частным лицом. Я думаю, пора устроить рейд в стиле Мар-а-Лаго на Джо Байдена», — отметил Хэннити.

Он также предположил, что история с обнаружением секретных документов в офисах Байдена может быть связана с кем-то из его окружения — и может быть кто-то не желает видеть его участником президентской гонки в 2024 году.

«Может быть, кто-то не хочет, чтобы Байден баллотировался на второй срок <…> В конце концов, даже сам Байден согласен с тем, что неправильное обращение с секретными материалами является вопиющим правонарушением», — подчеркнул Хэннити.