«В силу неприемлемости условий». Россия выходит из антикоррупционной конвенции

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке говорится о «неприемлемости условий» для членства РФ в организации. Зампред комитета ГД по противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал этот шаг закономерным после санкций ГРЕКО (Группа государств против коррупции) против России Однако все это не значит, что коррупция в стране будет декриминализована, уточнил он.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Правительство представило президенту соответствующее предложения 22 декабря.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года»,

— говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции, и РФ потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.

«В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО», — отмечается в пояснительной записке.

Денонсация договора не повлечет дополнительных расходов для федерального бюджета, уточняется в документе. Проект направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

13 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что правительство поддержало проект закона о денонсации Конвенции. По информации собеседника агентства, в проекте говорится, что данное решение принято в связи с принятием комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

23 декабря РБК со ссылкой на МИД РФ также сообщил, что денонсация соглашения связана с действиями Совета Европы. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия в качестве участницы документа последовательно вносила положения конвенции в свое законодательство и способствовала его совершенствованию.

Выход из Совета Европы Россия вышла из состава Совета Европы (СЕ) в середине марта, спустя 26 лет участия. В МИД РФ, объяснили решение выйти из СЕ злоупотреблением «своим большинством» в комитете министров организации со стороны государств Евросоюза и НАТО, что становится продолжением «линии на разрушение» этой организации. Читать дальше

Легализуют ли бюджетные хищения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в стране продолжают работать системы по жесткой борьбе с коррупцией, однако окончательно победить ее не удалось. Однако «эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но это не компанейщина, а это последовательная деятельность, и эта работа будет продолжаться», — отметил он.

«Это не подрывает наш законодательный потенциал — внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», — сказал Песков.

Он отметил, что выход из международного соглашения может привести к сложностям с выдачей из других стран подозреваемых в коррупционных преступлениях, однако это связано с общей политической линией Совета Европы. Международное взаимодействие РФ с дружественными странами, тем не менее, продолжится, отметил он.

Уголовная ответственность не исчезнет

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с «Газетой.Ru» также заявил, что денонсация конвенции не повлияет на антикоррупционную работу в стране.

«Уголовная ответственность в России за коррупцию никуда не исчезнет. Она такая же реальность, как и принцип нулевой толерантности к коррупционерам. Таким образом, денонсация, это, по сути, ответный шаг. Не думаю, что это решение как-то негативно отразится на результативности антикоррупционной борьбы в России. Тем более, что применяемые в РФ методы и модели борьбы с коррупцией доказали свою эффективность. Взяточников гораздо чаще стали ловить за руку», — сказал он.

Выборный отметил, что антикоррупционная работа привела к таким результатам, что уличенные в хищениях лица стали в три раза чаще возмещать причиненный ущерб. Он также заявил, что представители других государств высоко оценили эффективность работы российского антикоррупционного законодательства.

«У нас есть Стратегия и Национальный план по противодействию коррупции, в отличие, например, от США, где только года два назад первый в американской истории такой документ появился и был подписан», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что выход из Конвенции – ответный шаг на прекращение членства РФ в ГРЕКО со стороны Совета Европы и противодействие унижениям, которые бьют по национальным интересам страны. Он отметил, что РФ «последовательно лишали прав, в том числе права голоса, при этом оставляя за собой контролирующие функции и возможность мониторить выполнение нашей страной по сути продиктованных и навязанных нам недружественными странами условий и обязательств».