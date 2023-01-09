Военная операция РФ на Украине. День 320-й

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России после начала СВО остались более 75% от всех иностранных компаний, присутствовавших в стране.
О временном уходе с российского рынка после начала боевых действий на Украине объявляли в основном компании из западных стран.
Штаб ДНР сообщил о взятии населенного пункта Бахмутское к северо-востоку от Артемовска (Бахмута).
Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий бесплатной психологической помощи.
В кабмине считают, что этот вопрос законом «уже отрегулирован», а предлагаемая инициативой мера «избыточна».
Ранее такую инициативу выдвинула группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
«Сейчас в составе российских вооруженных сил есть специальная психологическая служба, которая отвечает за поддержание морально-психологического состояния военнослужащих и оказание им психологической помощи. Штатные психологи есть в воинских частях, а также в некоторых подразделениях. Они могут помогать не только подчиненному личному составу, но членам их семей», — сообщил военный эксперт, редактор отдела армии газеты «Известия» Алексей Рамм.
Он также добавил, что свои специалисты-психологи есть в военных госпиталях и военных санаториях. Обратиться к ним могут гражданские служащие, а также отставники, но только в том случае, если они имеют право на медицинское обслуживание от Минобороны.
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, при этом есть еще тысячи пленных, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МККК в Киеве Ашила Депре.
С начала боевых действий доступ Красного Креста к пленным по обе стороны «носил эпизодический характер».
«Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить», — отметил Депре. «Мы надеемся, что это приведет в будущем к обеспечению регулярного, беспрепятственного и полного доступа к пленным, потому что стороны юридически обязаны предоставлять нам доступ», — сказал он.
Депре не стал раскрывать сведения о состоянии пленных, а также об условиях, в которых люди содержатся. При этом он отметил, что эту информацию Красный Крест передает только сторонам конфликта.
Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии, сообщил журнал Der Spiegel.
«Власти лихорадочно ищут обещанные Киеву БМП Marder», — передает слова из материала Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с российской армией в районе Бахмута-Артемовска и Соледара.