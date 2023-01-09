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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 320-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 320-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Армейский корпус ДНР с боем взял Бахмутское к северо-востоку от Артемовска (Бахмута), сообщили в штабе республики. Зеленский заявил, что ВСУ готовят переброску подкреплений на этом направлении. Ночью были слышны взрывы в Харьковской области рядом с границей РФ. Германия «лихорадочно» ищет БМП Marder для отправки их Киеву, пишет журнал Spiegel. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:20

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России после начала СВО остались более 75% от всех иностранных компаний, присутствовавших в стране.

О временном уходе с российского рынка после начала боевых действий на Украине объявляли в основном компании из западных стран.

9:02

Штаб ДНР сообщил о взятии населенного пункта Бахмутское к северо-востоку от Артемовска (Бахмута).

8:48

8:37

8:16

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий бесплатной психологической помощи.

В кабмине считают, что этот вопрос законом «уже отрегулирован», а предлагаемая инициативой мера «избыточна».

Ранее такую инициативу выдвинула группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Сейчас в составе российских вооруженных сил есть специальная психологическая служба, которая отвечает за поддержание морально-психологического состояния военнослужащих и оказание им психологической помощи. Штатные психологи есть в воинских частях, а также в некоторых подразделениях. Они могут помогать не только подчиненному личному составу, но членам их семей», — сообщил военный эксперт, редактор отдела армии газеты «Известия» Алексей Рамм.

Он также добавил, что свои специалисты-психологи есть в военных госпиталях и военных санаториях. Обратиться к ним могут гражданские служащие, а также отставники, но только в том случае, если они имеют право на медицинское обслуживание от Минобороны.

8:10

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, при этом есть еще тысячи пленных, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МККК в Киеве Ашила Депре.

С начала боевых действий доступ Красного Креста к пленным по обе стороны «носил эпизодический характер».

«Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить», — отметил Депре. «Мы надеемся, что это приведет в будущем к обеспечению регулярного, беспрепятственного и полного доступа к пленным, потому что стороны юридически обязаны предоставлять нам доступ», — сказал он.

Депре не стал раскрывать сведения о состоянии пленных, а также об условиях, в которых люди содержатся. При этом он отметил, что эту информацию Красный Крест передает только сторонам конфликта.

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Reuters
8:05

Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии, сообщил журнал Der Spiegel.

«Власти лихорадочно ищут обещанные Киеву БМП Marder», — передает слова из материала Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

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Sonaz/Wikipedia
8:04

ТАСС: в приграничных районах Харьковской области слышны звуки взрывов.

8:01

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с российской армией в районе Бахмута-Артемовска и Соледара.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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