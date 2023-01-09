Военная операция РФ на Украине. День 320-й

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, при этом есть еще тысячи пленных, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МККК в Киеве Ашила Депре.

С начала боевых действий доступ Красного Креста к пленным по обе стороны «носил эпизодический характер».

«Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить», — отметил Депре. «Мы надеемся, что это приведет в будущем к обеспечению регулярного, беспрепятственного и полного доступа к пленным, потому что стороны юридически обязаны предоставлять нам доступ», — сказал он.

Депре не стал раскрывать сведения о состоянии пленных, а также об условиях, в которых люди содержатся. При этом он отметил, что эту информацию Красный Крест передает только сторонам конфликта.