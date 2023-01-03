Военная операция РФ на Украине. День 314-й

В Артемовске (Бахмут) украинскими военными создано «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом, рассказал основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин.
«Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли», — заявил Пригожин РИА Новости.
На Украине осколком был ранен журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель, сообщил в Twitter шеф-редактор издания Йоханнес Бойе.
По его словам, репортер получил несерьезное ранение и сейчас находится в безопасности. Сам Штритцель позже написал в соцсетях, что у него порез на лбу.
Бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посчитал, что в 2023 году членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос из-за нежелания Анкары занимать жесткую антироссийскую позицию.
Турция продолжит прикладывать усилия по урегулированию украинского кризиса за столом переговоров и в этом вопросе будет придерживаться политики, которая учитывает ее национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью журналу Kriter.