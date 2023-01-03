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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 314-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — день 314

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Над морем у Севастополя сбиты два беспилотника. Мэр Горловки сообщил об обстреле города украинскими войсками. В Госдуме заявили, что вопрос об увеличении срока срочной службы в армии следует поднимать только после завершения СВО. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Трансляция
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8.17

В Артемовске (Бахмут) украинскими военными создано «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом, рассказал основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли», — заявил Пригожин РИА Новости.

8.06

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках над морем вблизи города.

8.03

8.03

На Украине осколком был ранен журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель, сообщил в Twitter шеф-редактор издания Йоханнес Бойе.

По его словам, репортер получил несерьезное ранение и сейчас находится в безопасности. Сам Штритцель позже написал в соцсетях, что у него порез на лбу.

8.02

Бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посчитал, что в 2023 году членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос из-за нежелания Анкары занимать жесткую антироссийскую позицию.

8.01

Турция продолжит прикладывать усилия по урегулированию украинского кризиса за столом переговоров и в этом вопросе будет придерживаться политики, которая учитывает ее национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью журналу Kriter.

8.00

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле города украинскими войсками.

8.00

глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что поднимать вопросы увеличения срока службы в армии нужно после завершения спецоперации, сейчас «втягиваться в дискуссию» не стоит.

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