В новый год с новыми законами: ДНР и ЛНР 30 декабря синхронно примут Конституции

На одной из улиц Донецка, 2022 год

Спустя два месяца после вступления в состав России ДНР и ЛНР намерены принять Конституции своих республик. По данным СМИ, мероприятия состоятся синхронно 30 декабря. В двух других новых регионах РФ – Запорожской и Херсонской областях – Конституции, возможно, примут только осенью следующего года.

30 декабря ДНР и ЛНР синхронно примут свои Конституции, в которых будет прописано, что они республики в составе России, сказал «Ведомостям» источник, близкий к Госдуме.

На пресс-конференции 29 декабря спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко рассказал, что 30 декабря члены парламента встретятся: «Завтра [30 декабря] состоится пленарное заседание, один из вопросов будет принятие Конституции».

Как пишут «Ведомости», в этот же день состоится и заседание регионального парламента ДНР, куда позвали журналистов, не уточнив повестку.

Еще в начале декабря спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка заявлял, что принять документ власти собирались до конца этого года.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», – сказал он Донецкому агентству новостей 4 декабря.

О том, что Конституции для новых регионов России уже подготавливались, «Ведомости» сообщили еще в начале ноября. В Кремле, по данным издания, планировали закончить эту работу к концу ноября. После этого документ отправляется на согласование с народным собранием субъектов.

С 23 по 27 сентября в донбасских республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы по вопросу присоединения некогда украинских регионов к России. Согласно результатам, подавляющее большинство ответили «за». 30 сентября руководители ДНР, ЛНР и российский президент Владимир Путин подписали договоры о присоединении четырех новых территорий к России. 4 октября Путин ратифицировал договоры о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны.

Что касается Запорожской и Херсонской областей, «Ведомости» со ссылкой на другие источники писали, что у них уставы регионов появятся в другое время. «Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации», – говорил федеральный чиновник.

Выборы намечены на 10 сентября 2023 года и переносить их пока не планируется, писали «Ведомости» 26 декабря.

Источник издания в руководстве одной из новых территорий рассказал, что сотрудники администрации президента продумывают вместе с юристами сценарии, при которых можно было бы провести выборы в заксобрании, даже если в четырех регионах по-прежнему будет военное положение на момент мероприятий.

В Совфеде уже установлены символы новых российских субъектов. Флаги разместили на аллее флагов в Совете Федерации, передает корреспондент ТАСС.

«ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются полноценными субъектами РФ. Нас теперь 89. По сложившейся традиции их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов», – сказала на торжественной церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Москва озабочена судьбой регионов и намерена взять под свой контроль эти территории полностью – в их административных границах: «Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией. Это, по-моему, очевидная вещь».

Глава МИД также подчеркнул, что абсолютный приоритет – это новые регионы России, которые «должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы».

Лавров подчеркнул, что быть в составе России хотели сами граждане, которые голосовали во время референдума: «Это требование волеизъявления, которое состоялось во всех этих четырех регионах. В Донецкой [народной республике] и Луганской народной республике давно, а в Запорожской и Херсонской областях вот этой осенью».