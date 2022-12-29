Брянская, Белгородская и Саратовская области попали под удар беспилотников

Российские регионы 29 декабря вновь подверглись атакам беспилотников. В Брянской, Белгородской и Саратовской областях сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили на подлете несколько дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, хотя на земле есть разрушения.

Первыми в четверг о работе ПВО сообщили жители Белгородской области — около 9.30 мск в местных пабликах и Telegram-каналах начали появляться фотографии и видеозаписи.

На кадрах видно, что ракета сбивает в небе неизвестный объект. После этого горящие обломки, оставляя дымный след, падают на землю. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил работу ПВО в районе Белгорода. По его словам, один из фрагментов упал на развязку оживленной автомобильной дороги Комсомольский — Майский. Из-за этого загорелась сухая трава, но ее быстро потушили.

«Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — добавил губернатор.

Около 10.30 мск стали приходить сообщения о ракетах и беспилотниках в небе над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз подтвердил, что сработали системы противовоздушной обороны.

«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — сообщил Богомаз, не уточнив, сколько именно беспилотников было сбито.

По данным Mash, российские ЗРК С-300 в небе над Брянской областью перехватили ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS, поставляемой Киеву западными странами. Издание сообщало, что в результате падения обломков все же пострадал один человек.

Примерно в 11.20 мск жители Саратовской области начали публиковать в социальных сетях и Telegram-каналах видео и фото, на которых видны дымные следы от ракет, уходящие в небо. По словам свидетелей, ПВО работала в районе военного аэродрома.

Очевидцы сообщали, что слышали в районе Энгельса звук, похожий на летящий самолет, после чего раздался взрыв. Затем в городе объявили воздушную тревогу.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, в результате чего был уничтожен неопознанный объект.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а угрозы для безопасности жителей нет. Бусаргин также напомнил, что эвакуации из города не требуется.

Позже SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что обломки сбитого объекта упали на жилой дом и автомобиль в районе Энгельса.

В Энгельсе — городе-спутнике Саратова, расположенном на противоположном берегу Волги — находится военный аэродром «Энгельс-2», где базируется дальняя авиация ВКС РФ. Авиабаза используется в том числе для нанесения ударов по объектам на Украине.

За последний месяц авиабаза уже дважды подвергалась атакам. По данным Минобороны, 5 декабря украинские войска попытались нанести ущерб аэродрому с помощью реактивного беспилотника советского производства. Тогда его удалось сбить, ранения получили два человека. Вторая попытка ВСУ атаковать «Энгельс-2» произошла в ночь на 26 декабря. В МО РФ также сообщили, что силы ПВО сбили беспилотники, однако погибли три человека.