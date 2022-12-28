«Войны заканчиваются за столом переговоров». Меркель назвала способ завершить конфликт на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее участие в урегулировании ситуации на Украине «совершенно исключено». Кроме того, она сказала, что не знает, как может завершиться военная спецоперация России, но предположила, что все закончится за столом переговоров.

«Этот вопрос не возникает»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу, который является приложением к газете Corriere della Sera, сказала, что, будучи политиком, «никогда не занималась катастрофическими сценариями», но всегда «искала решение» проблемы. При этом, по ее словам, «совершенно исключено», что она может взять на себя «роль» в урегулировании конфликта на Украине.

«(Этот – «Газета.Ru») вопрос не возникает», — подчеркнула бывшая глава государства.

Меркель отметила, что «честно говоря, не знает», «как может закончиться война на Украине».

«<...>(военная спецоперация – «Газета.Ru») когда-нибудь закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров», — предположила экс-канцлер ФРГ.

Она также задалась вопросом, можно ли «оставить Украину в покое, чтобы решить, при каких обстоятельствах начать переговоры». При это имея в виду, что «эта война имеет так много драматических последствий».

«Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским собеседованием. Я не хочу больше добавлять», — заключила Меркель.

Она также вспомнила случай, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, ее охватила дрожь. Меркель отметила, что для нее «это было трудное время». По ее словам, тогдашнее состояние «было похоже на потерю сознания на мгновение».

«Я, вероятно, накопила много напряжения. Моя мать умерла, и у меня было слишком мало времени, чтобы помочь ей в ее последних неделях жизни. Кроме того, было очень жарко, и, как всегда, объективы камер были направлены на меня, как стволы ружей. Внезапно они пробудили во мне ощущение полной прозрачности», — вспомнила экс-канцлер.

Она добавила, что это был «почти конец» ее срока на посту главы государства, она решила не выдвигаться на эту должность повторно, а приступ дрожи «был еще одним признаком того, что решение было правильным».

Меркель о минских соглашениях

В начале декабря в интервью Die Zeit Меркель, занимавшая пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 годы, заявила, что минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время» на то, чтобы она стала сильнее.

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина», — заявила она.

По мнению Меркель, «всем было ясно», что конфликт был заморожен, и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она также считает, что в то время страны НАТО вряд ли могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что до Меркель никто из западных лидеров, лично участвовавших в минском процессе, «так явно об этом ни разу не заявлял».

«Это было заигрыванием с использованием международного права с единственной целью – накачать киевский режим вооружениями, политически подготовиться к тому, чтобы начать боевые действия <…> Это конкретная заявка на трибунал», — считает дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Меркель, сказал, что «верит» «в искренность и мудрость» Владимира Путина, который «с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями».

«Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — заявил представитель Кремля в эфире «Первого канала» 9 декабря.

Путин в тот же день сказал, что «разочарован» словами Меркель и «не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера».

«Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно вопрос», — отметил глава государства.

Он добавил, что «все равно в конечном итоге договариваться придется». «Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело», — заключил Путин.