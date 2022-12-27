«Работает российский нарратив»: в бундестаге раскритиковали Шольца

Отказ канцлера Германии Шольца в поставках танков Киеву «непонятен и недальновиден», заявила глава оборонного комитета бундестага Штрак-Циммерман. По ее мнению, такая политика — «очень большая ошибка». Огромную роль для офиса канцлера играет «российский нарратив», который способствует удержанию Leopard 2, считает Штрак-Циммерман.

Глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца немедленно передать Украине танки, которые Киев требует уже не первый месяц.

По ее словам, политика Шольца в этом вопросе «не только непонятна, но и недальновидна».

«Именно советники господина Шольца, по всей видимости, настойчиво предлагают канцлеру заблокировать поставки танков и бронетранспортеров на Украину. Однако в конечном итоге именно канцлер Федеративной Республики несет за это решение ответственность. Я считаю этот отказ очень большой ошибкой», – сказала Штрак-Циммерман в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Член Федерального собрания призналась, что злится, когда «оглядывается на прошедшие месяцы и видит, какие абсурдные дискуссии шли». «Сколько времени прошло, когда мы могли бы помочь», – пояснила политик.

Собеседница RND подчеркнула, что «устала от оправданий» Шольца о том, почему ФРГ не поставляет Украине танки для ведения боевых действий в спецоперации.

«Особенно когда я слышу, что поставки танков будут означать особую провокацию в отношении России», – добавила Штрак-Циммерман.

Поэтому она уверена, что «российский нарратив работает и удерживает некоторых в офисе канцлера от предоставления Украине танков».

Тем не менее глава оборонного комитета бундестага не теряет надежды добиться поставок вооружений Киеву в 2023 году. «В любом случае, я и мои коллеги будем настаивать на этом до тех пор, пока это не будет окончательно реализовано», – заключила она.

Ранее Олаф Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что немецкие власти не планируют поставлять Украине танки, чтобы не обострять противостояние с Россией. Он напомнил, что Берлин поддерживает Киев, поэтому поставляет украинским войска современное оружие, например, системы ПВО IRIS-T и гаубицы. Но в политике ФРГ заложены три принципа.

«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку», – привел их Шольц, назвав свою позицию решительной, но взвешенной. По словам канцлера, его позицию поддерживают и сами немцы.

Но среди политиков бытует мнение, что Шольц боится реакции Москвы. «На мой взгляд, канцлера встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина. – прим. РИА Новости)», – заявил депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер в разговоре с ntv.de.

По его мнению, немецкий канцлер «сам заставил себя «действовать в одиночку». »Испания среди прочего <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков», – утверждает Кизеветтер.

Украинские власти неоднократно требовали от немецких союзников военную помощь в виде предоставления танков Leopard 2.

«Если вы не хотите нам дать (танки и бронетехнику), послушайте, без обид, вы самостоятельное государство – так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», – сказал в сентябре президент Украины Владимир Зеленский. В Госдепе США в начале ноября заявили, что не против, если какая-либо страна, в том числе Германия, поставит на Украину танки западного образца. Вашингтон поддерживает поставки оружия Киеву.

Граждане Германии, согласно результатам опроса аналитической компании YouGov, в большинстве своем (45%) выступили «против» поставок Украине танков немецкого производства. 33% опрошенных выступают «за», 22% воздержались от ответа.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь, оказываемая Украине западными партнерами, «не способствует пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».