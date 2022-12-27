«Без Украины представить саммит не трудно»: Россия ответила на призыв собрать встречу «мира»

«Мирный саммит» не сможет пройти без участия России, как бы того ни хотела Украина, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что утверждения Киева о том, что «саммит» должен пройти на площадке ООН, и о том, что Россия недостойна места в Совбезе ООН, взаимоисключающие.

«Саммит мира», который предлагает собрать Украина, невозможно провести без участия России, уверен первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что 26 декабря в СМИ было два новостных повода, связанных с дипломатией Украины. Во-первых, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил «до конца февраля [провести] некий «саммит мира», где генсек ООН мог бы выступить в роли некоего «посредника».

«Во-вторых, МИД Украины разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно и с призывом нас оттуда исключить (этот бред уже стал «фирменным номером» постпреда киевского режима в ООН г-на [Сергея] Кислицы, на эти его истерики на заседаниях СБ попросту никто не реагирует)», – добавил Полянский.

По его мнению, эти сообщения взаимоисключающие. «Какой может быть «саммит мира» без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто. И именно это — кошмарный сценарий для «кулеб» и «кислиц», заставляющих плодить подобные инициативы», — добавил российский представитель, назвав происходящее «Дипломатией 404».

Кулеба ранее заявил, что Киев хотел бы провести «мирный саммит». По его мнению, «ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны». В качестве посредника украинские власти хотят видеть генсека организации Антониу Гутерриша.

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — констатировал Кулеба.

Он заявил, что представителей России стоит приглашать только после «необходимого международного суда».

В офисе Гутерриша заявили, что генсек готов к посредничеству, но при согласии всех сторон, в том числе России: «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником».

На слова Кулебы ответили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда не следовала чужим условиям, пишет РИА Новости.

«Ориентировались только на свои (условия. — «Газета.Ru»). И на здравый смысл», — сказал он.

О том, что можно было бы провести такую встречу стран, заявил 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в преддверии финала ЧМ-2022 по футболу.

«В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьей», — сказал Зеленский, предложив провести саммит уже зимой, чтобы «объединить все страны мира вокруг проблемы [достижения] глобального мира».

22 декабря Зеленский заявил, что инициатива с саммитом поддержана президентом США Джо Байденом. Глава Украины также рассказал об одобрении Вашингтоном «формулы мира» — 10 пунктов, которые «должны быть воплощены для нашей совместной безопасности, гарантированной на десятилетия вперед».

Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности Украины.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Киев требует гарантий безопасности и что Украина разработала проект соответствующего документа. По его словам, украинское руководство хочет создать международный механизм для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.