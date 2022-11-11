«Ненавидит Британию и ФРГ». «Русский шпион» из Берлина сознался в работе на Москву

Охранник Дэвид Смит работал в британском посольстве в Берлине. В прошлом году его задержали немецкие власти и обвинили в работе на российские спецслужбы. До весны 2022-го имя предполагаемого шпиона не разглашалась, а потом его личность раскрыли и экстрадировали в Великобританию. Там его обвинили в том, что он передавал российскому генералу секретные досье со списком агентов и дипломатов королевства. Сначала Смит отрицал свою вину. Но 11 ноября стало известно, что он признался в работе на Москву.

Бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит сознался в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет информационное агентсnво PA. По их данным, ранее отрицавший свою вину британец, сделал признательное заявление в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

58-летний Смит признался в восьми случаях нарушения закона о государственной тайне. Причем, эти показания он дал еще 4 ноября. Но до общественности они были доведены только спустя неделю, после того, как сторона обвинения окончательно отказалась от судебного разбирательства по девятому пункту обвинения, по которому Смит так и не признал себя виновным.

История с «русским кротом» в британской дипмиссии началась еще летом 2021 года. Дэвид Баллантайн Смит жил в Потсдаме и восемь лет работал охранником в посольстве в Берлине. Как сообщает Sky News, мужчина родился в Глазго и воспитывался в духе консерватизма. Телеканал утверждает, что в личных разговорах со знакомыми Смит неоднократно выражал презрение и ненависть к Великобритании и Германии. Причиной была поддержка и пропаганда европейскими странами ЛГБТ.

10 августа Смита задержали в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности. Это произошло после того, как он вышел на связь с человеком, работавшим, по некоторым данным, на российскую военную разведку. У него дома в Потсдаме было обнаружено около €800, происхождение которых сотрудник дипмиссии не смог объяснить, а также электронные письма и документы с пометкой «Секретно».

Sky News пишет, что эти данные готовились шпионом для передачи российской разведке. Кроме того, при обыске полицейские нашли у Смита коллекцию плюшевых игрушек, три тома по вышивке, издания на русском языке, два российских флага, три фуражки периода СССР и книги по истории нацизма, эмблему украинского спецподразделения «Беркут», знаки отличия российского Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов.

СМИ сообщали, что мужчина «был одержим» военной тематикой.

В частности, утверждается, что Смит контактировал с генерал-майором Сергеем Чухуровым, которого телеканал называет военным атташе при посольстве в Берлине. Британец передавал ему секретные сведения с осени 2020 года. Так, Смит отправил письмо с изображениями пропусков из посольства Великобритании в Берлине. Кроме того, власти Объединенного Королевства полагали, что он собирал материалы под грифом «секретно», касающиеся работы, внутреннего расположения и деятельности британского посольства в Германии.

В августе 2021 года, подозреваемого в шпионаже на Москву Смита сняли на скрытую камеру. Британец сам фиксировал на фото экраны системы наблюдения, а также ремонт, который проводился в посольстве. После этого его и задержали.

Британские СМИ сообщали, что Смит успел также собрать информацию о схемах эвакуации посольства, персональные данные его сотрудников. В ходе расследования выяснилось, что мужчина жил явно не по средствам и допускал траты, которые попросту не мог делать. «Можно сделать вывод, что деньги поступили из другого источника», — заявляли в немецкой прокуратуре.

В апреле этого года Смита экстрадировали из Германии в Великобританию. Практически сразу у себя на родине экс-охранник предстал перед лондонским судом, где отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Но спустя полгода, он сознался в большинстве из них. Защищающий Смита адвокат Мэтью Райдер во время слушаний 4 ноября заявил, что 58-летний мужчина не вынашивал никаких «негативных намерений против Великобритании». В качестве причины работы на российскую разведку защитник называл конфликт Смита с другими сотрудниками посольства.