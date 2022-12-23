Не стать изгоем, как предшественник. МИД России дал напутствие новому послу США в РФ Трейси

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев дал интервью ТАСС, в котором заявил, что переговоров о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Дипломат также дал напутствие новому послу США в России Линн Трейси и понадеялся, что в Вашингтоне не допустят прямого столкновения РФ и Соединенных Штатов. Главные заявления Дарчиева – в материале «Газеты.Ru».

Опасность столкновения США и РФ

По мнению Александра Дарчиева, американский военно-промышленный комплекс извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине.

«В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что «война до последнего украинца» — выгодная инвестиция в безопасность Америки», — сказал дипломат.

Он уверен, что в США никто не думает об опасности «завязнуть в конфликте, в который США все более втягиваются». По мнению представителя МИД РФ, «не приходится» «рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты, независимо от партийной принадлежности».

«Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — считает Дарчиев.

По его словам, Вашингтон сделал выбор в пользу «самоизоляции от Москвы», однако Россия не намерена разрывать отношения, но «не потерпит» «злонамеренных провокаций, не оставляющих выбора».

Гарантии безопасности

По мнению Дарчиева, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, невозможно вести переговоры о гарантиях безопасности.

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — подчеркнул представитель МИД России.

Он напомнил, что год назад Россия предприняла «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО. Но в ответ в Москве «услышали категорическое высокомерное «нет».

«Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса. Специальная военная операция — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях. В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет», — считает Дарчиев.

Напутствие новому послу США

Дарчиев посоветовал новому послу США в России Линн Трейси, которую назначили на эту должность 21 декабря, не вмешиваться во внутренние дела РФ, как это сделал один из ее предшественников.

«Главное, приступив к работе в Москве, Трейси стоит учесть ошибки одного из своих предшественников, который плохо начал, едва прибыв к месту службы. Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с «гражданским обществом» мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовали бы новому послу идти по такому ошибочному пути», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Трейси уже «много чего наговорила», поэтому «свободы маневра, учитывая зашкаливающую ненависть к России на Капитолии, у нее практически нет».

«Выступать перед законодателями в ином ключе, чем «что изволите», объективно невозможно», — считает представитель МИД России.

В конце ноября, когда шли слушания в комитете по иностранным делам Сената США по поводу ее кандидатуры на пост нового посла в России, Трейси заявила, что согласна с курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. Дипломат добавила, что в своей работе будет считать приоритетом освобождение заключенных в РФ американцев.

В сентябре 2019 года посла США в России Джона Хантсмана пригласили в Госдуму РФ на заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Поводом стала публикация на странице посольства США в России в Twitter карты с маршрутом несанкционированной акции, состоявшейся в Москве 3 августа того же года.

«Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно», — отметил в начале сентября глава комиссии ГД Василий Пискарев, добавив, что «данные объяснения для депутатов пока недостаточны».

В октябре того же года посол ушел в отставку.