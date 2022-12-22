В Кремле прокомментировали переговоры с Китаем, ранение Рогозина и визит Зеленского в США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 21 декабря 2022 года (коллаж)

В ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о содержании послания, которое Дмитрий Медведев передал Си Цзиньпину от Владимира Путина. Он также прокомментировал поездку Зеленского в США и новые поставки вооружений Киеву. Не осталось без внимания и ранение экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донецке. «Газета.Ru» собрала самые важные заявления представителя Кремля.

Про послание Путина Си Цзиньпину

Послание Владимира Путина, которое накануне передал председателю КНР Си Цзиньпину замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, касалось двусторонних отношений Москвы и Пекина, а также международной обстановки . Об этом в ходе ежедневного бирифинга рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем», — рассказал Песков.

Он добавил, что при необходимости китайский лидер направит свой ответ. Песков также уточнил, что обмен и рабочими посланиями, и другими месседжами между руководством двух стран идет постоянно.

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что Медведев обязательно расскажет Путину о результатах своего визита в Китай.

«Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, и разумеется, я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, поскольку это регулярное абсолютно общение», — объяснил Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Медведев встретились в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине в среду, 21 декабря. Зампред Совбеза РФ передал китайскому лидеру послание от российского президента, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей.

Про визит Зеленского в США

Комментируя прошедшую поездку украинского президента в Вашингтон, Песков отметил, что ни от Владимира Зеленского, ни от Джо Байдена не последовало заявлений о «готовности прислушаться к озабоченностям» Москвы.

«Безусловно, мы следили за этим, мы знакомились со всей поступающей информацией. Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Киев и Вашингтон также игнорировали «варварские обстрелы» мирных районов Донбасса.

«Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», — подчеркнул Песков, комментируя выступление Зеленского перед американским Конгрессом, во время которого украинский президент исключил мир с Россией, включающий компромиссы в вопросах территории и суверенитета.

Говоря о поставках новых вооружений Киеву (по итогам встречи Зеленского и Байдена стало известно, что Украина получит зенитные комплексы Patriot, а также военную помощь более чем на $1,8 млрд), представитель Кремля отметил, что такая помощь только продлевает «страдания украинского народа» и не помешает России достигать целей спецоперации.

«Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот», — объяснил Песков и добавил, что любое новое оружие ВСУ станет законной целью для российских войск.

Про ответ на новые санкции

Российские власти сейчас анализируют возможные варианты ответа на введение Евросоюзом потолка цен на газ, сообщил Песков. Брюссель 19 декабря согласовал механизм, по которому с 15 февраля страны ЕС не будут покупать топливо, если его биржевая цена будет выше $2000 за тысячу кубических метров.

Что касается введенного 5 декабря потолка цен на российскую нефть, то сейчас Москва завершает согласование итогового ответа на эту меру.

«По нефти – определенные нюансы еще в плане согласования формулировок остаются, как только они будут завершены, мы документ выпустим», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Про ранение Рогозина

Также Песков выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших при вчерашнем обстреле Донецка, во время которого ранения получили экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко.

«Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», — сказал спикер Кремля.

21 декабря ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Снаряды попали в том числе и в гостиницу, где проживали Рогозин и Хоценко. Бывший глава «Роскосмоса» предположил, что кто-то «слил» информацию о его местоположении, поскольку по этой гостинице ни разу за последние восемь лет не наносились удары. По его словам, он получил ранение небольшим металлическим осколком, который вошел выше лопатки и застрял в районе позвоночника.

При этом Дмитрий Песков отметил, что несмотря на опасность пребывания в некоторых районах ДНР и ЛНР, чиновники обязаны туда ездить, поскольку это является частью их работы.

«Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве», — пояснил пресс-секретарь президента.