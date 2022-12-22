«Закат Европы». Володин оценил последствия введения потолка на газ и нефть из России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть и газ ознаменовало собой «закат Европы». Он уверен, что государства ЕС сами себя наказали, пойдя на эту «авантюру».

«Сами себя наказали»

Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что считает введение потолка цен на нефть из России и газ «закатом Европы», так как «благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах».

«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — утверждает спикер Госдумы.

По его мнению, для европейцев остались в прошлом времена «социальной стабильности, экономического роста и низких цен». Он также считает, что в странах ЕС «начали признавать», что лучшие годы Европы «были благодаря России и ее ресурсам».

Володин уверен, что ЕС «теряет свою промышленность», так как «производство становится нерентабельным», а предприятия вынуждены «переносить мощности в другие страны», что в свою очередь приводит к закрытию заводов на территории Евросоюза.

«За авантюрную политику глав европейских государств заплатят обычные граждане. Но изменить ситуацию не могут», — добавил парламентарий.

Он также полагает, что Евросоюз попал под влияние Соединенных Штатов и утратил свои «субъектность и суверенитет».

Депутат заключил, что государства, которые не могут проводить независимую политику в интересах своих граждан, «не имеют перспектив развития».

Потолок цен на нефть

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на нефть из России с 5 декабря. Вскоре к ним присоединилась Норвегия.

Согласование итоговой стоимости российской нефти в Евросоюзе продлилось более недели. Польша долго настаивала, что «потолок» должен составить не больше $30 за баррель, а Греция требовала установить сумму в $70. В итоге государства ЕС договорились об ограничении в $60.

По соглашению страны должны каждые два месяца корректировать предельную стоимость российской нефти так, чтобы она была минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Ожидается, что первая корректировка состоится в январе следующего года.

Ограничения затронули только поставки нефти по морю, они не распространяются на трубопроводные транспортировки. Также был определен список стран, которые все же смогут покупать российскую нефть дороже, — это Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что установка предельной стоимости нефти РФ «не затронула», так как «предложенный потолок соответствует тем ценам», по которым страна ее продает.

«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают», — добавил глава государства.

13 декабря «Ведомости» сообщили со ссылкой на анонимные источники, что в администрации главы государства практически согласовали указ президента, в котором закреплен механизм противодействия потолку цен на нефть из РФ.

По информации издания, в документе будет закреплено, что Россия откажется от поставок нефти в страны, которые поддержали предельную цену в $60 за баррель, а также намерены закрепить эту сумму в контракте. При этом указ не затронет сделки, заключенные до 5 декабря.

Потолок цен на газ

19 декабря министры энергетики стран Евросоюза договорились о предельной стоимости газа. «Потолок» они закрепили на уровне 180 евро за мегаватт-час в рамках механизма коррекции рынка.

«Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда мы говорим о ценовом лимите, установленном на уровне 180 евро (за МВт·ч. — Прим. ред.)», — сообщила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли.

По ее словам, стороны также договорились, когда будет возможно, запустить механизм коррекции рынка. Она отметила, что каждая страна Евросоюза смогла пойти на компромисс при согласовании итоговой суммы.

Соглашение предусматривает, что временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ по TTF начнет действовать с 15 февраля. Он будет запускаться при месячном фьючерсе по TTF выше 180 евро ЗА МВт·ч и его спреде к СПГ выше 35 евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день назвал попытки установить потолок цен на газ неприемлемыми.

«Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что Россия примет соответствующие ответные меры, как и в случае с ограничением цен на российскую нефть.