«Россия сделала меня дипломатом». Что известно о новом после США в Москве

Линн Трейси начинала свою дипломатическую карьеру в Москве в 1987 году. Спустя 35 лет она возвращается в российскую столицу в качестве посла США — ее кандидатуру утвердил Сенат. Дипломат много работала в Азии и странах постсоветского пространства, а до последнего времени возглавляла американскую дипмиссию в Армении. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о новом главе посольства США.

Кто такая Линн Трейси

Верхняя палата американского конгресса — Сенат — 21 декабря утвердила Линн Трейси на пост нового посла США в России. Ее кандидатуру 20 сентября выдвинул президент Джо Байден. За пару недель до этого прежний глава американской дипмиссии Джон Салливан досрочно сложил полномочия и покинул Москву. Официально причиной отъезда Салливана называлась тяжелая болезнь и недавняя смерть жены. Свой пост он занимал почти три года.

22 сентября замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что Москва дала агреман на назначение Трейси. При этом замминистра уточнил, что Вашингтон запросил согласие на ее кандидатуру «некоторое время назад». Дипломат отмечал, что Россия будет приветствовать любые признаки улучшения отношений с США с приходом нового посла, но пока таких признаков «даже нет близко».

До последнего времени Линн Трейси возглавляла американскую дипмиссию в Армении. Она станет первой женщиной-послом США в России. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что не ожидает каких-либо серьезных сдвигов в отношении двух стран после назначения Трейси.

«Она будет довольно точно реализовывать проводимую сегодня политику администрации Белого дома. Она, конечно, человек подготовленный к такой работе. Но надо иметь в виду, что она представляет здесь недружественное нам государство, которое стоит у истоков очень многих проблем в мире вообще и в России в том числе.

Что люди, которые ее направили, сделали это, чтобы этих проблем у нас было больше», — пояснил сенатор.

По словам Климова, он знаком с ходом обсуждения кандидатуры Трейси в американском Конгрессе, где ей вменяли общаться не только с российскими официальными лицами, но и с радикальной оппозицией.

Дипломатическая карьера

Трейси — кадровый дипломат Госдепартамента США. В открытых источниках ее возраст не фигурирует. Однако можно предположить, что новому российскому послу примерно 56-58 лет. В 1986 году она получила степень бакалавра советологии в Университете Джорджии — обычно эту степень американская молодежь получает в возрасте 22-23 лет.

Сразу после университета с 1987 по 1990 годы Трейси работала в посольстве США в Москве. Затем вернулась на родину, где до 1994 года получала степень доктора права в Университете Акрон. Получив ее, она поступает на службу в Госдепартамент и в 1990-е годы работает на различных должностях за пределами США.

Этот период карьеры дипломата в основном связан с в Центральной и Южной Азией. Трейси занимала посты сотрудника по политическим вопросам консульств в Кабуле и пакистанском Пешаваре, была заместителем консула в Ашхабаде, главой консульства в Астане, была координатором по Грузии и Казахстану в Бюро по делам Европы и Евразии.

Героизм в Пакистане

В 2008 году Трейси занимала должность генерального консула США в пакистанском Пешеваре, когда на нее было совершено нападение. Автомобиль американки попал в засаду по дороге на работу: его обстреляли. Ни Трейси, ни ее водитель не пострадали, им удалось успешно добраться до консульства. За нападением, предположительно, стояли боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России).

После этого инцидента возглавлявшая тогда Госдепартамент Хиллари Клинтон вручила ей награду за проявленный героизм. Трейси предложили усилить меры безопасности, не покидать дома вместе с другими сотрудниками, или же переехать в Исламабад. Однако она отказалась. Дипломат продолжала рабочие встречи и даже селила официальных посетителей в своем доме, если останавливаться в отеле было опасно.

С 2011 по 2014 года будущий посол в РФ работала в Вашингтоне. Сначала директором по Центральной Азии в Совете национальной безопасности, затем — помощником госсекретаря по Центральной Азии.

В 2014-2017 годах Трейси вернулась в Россию в качестве заместителя тогдашнего посла Джона Теффта. На этой должности она много путешествовала по стране, посещала отдаленные регионы — Приморский край, Бурятию, Якутию, Свердловскую область, Пермский край.

Российские СМИ сообщали, что целью этих поездок было не знакомство с культурой страны, а встречи с представителями оппозиции, их инструктаж, инспирирование оранжевых революций.

В 2017 году депутат Госдумы Евгений Федоров включил Трейси в список дипломатов, которых необходимо выслать из России, поскольку она регулярно встречается с «агентами влияния США». Однако еще до высылки американка вернулась в Вашингтон.

Армянский кейс

На родине Линн Трейси пробыла недолго — президент Дональд Трамп предложил ее кандидатуру на пост посла в Армении, где незадолго до этого кресло премьер-министра занял Никол Пашинян.

Перед назначением на должность в Ереване Трейси, выступая в Сенате, обещала продолжить работу ее предшественника Рика Миллса и «поддерживать чаяния армянского народа».

Однако ее усилия не оценили в Армянском национальном комитете Америки (ANCA), присвоивший послу Трейси «мусорный» рейтинг F на фоне бездействия во время обострения Карабахского конфликта. ANCA констатировала, что дипломат потерпела неудачу как представитель США в Ереване. Главными претензиями были отсутствия материальной и моральной поддержки армянскому народу во время кризиса, молчание по поводу «преступлений Азербайджана и Турции».

Сама Трейси утверждала, что оказывала помощь Нагорному Карабаху. «Во время конфликта — я бы сказала, в самый разгар конфликта — мы привезли $5 млн, чтобы помочь людям, которые были перемещены, людям, которые все еще находились в Нагорном Карабахе. Мы продолжаем помогать приграничным населенным пунктам, особенно в Сюникской области», — говорила она.

Высказывания о России

Учитывая богатый опыт работы в России и на постсоветском пространстве, Линн Трейси неоднократно высказывалась о стране, ее жителях, власти и взаимоотношений с США.

«Необходимо признать существование достаточно глубоких разногласий между Россией и США по украинской ситуации, и мы очень надеемся, что российское правительство выполнит взятые на себя обязательства по выполнению минских договоренностей», — заявляла Трейси в Челябинске в 2015 году.

«СМИ обеих стран в данное время друг из друга формируют образ врага. Однако российские СМИ посвящают этому гораздо больше времени», — сообщила дипломат в том же году, но уже в Якутске.

«В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом! Я всегда хотела вернуться в Москву», — рассказывала Трейси о своей работе в России в 1987-1990 годах.