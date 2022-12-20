Шахтерам — субсидии, Донецку – усиление ПВО. О чем Путин говорил с руководителями Донбасса

На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что до конца года Владимир Путин встретится с губернаторами новых регионов. 20 декабря глава государства провел в Кремле сразу две встречи: с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. «Газета.Ru» собрала самое важное по итогам двух встреч.

Про ЛНР

С Леонидом Пасечником президент обсуждал в основном вопросы социально-экономического характера. Губернатор рассказал, что регион испытывает серьезные проблемы с угольной отраслью, поскольку многие ее работники принимают участие в боевых действиях. На предприятиях не хватает рабочих рук, из-за чего они становятся нерентабельными. Путин согласился, что положение в республике достаточно трудное.

«Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей», — сказал глава государства.

Пасечник предложил выход из проблемы с угольными предприятиями — обеспечить их сотрудникам хотя бы временную бронь от призыва в Народную милицию и ВС РФ.

«Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров — во всяком случае пока — в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы России. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию», — пояснил губернатор.

Еще одной просьбой стало выделение субсидий на зарплаты шахтерам. Президент ее поддержал.

«Что касается помощи, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработные платы, на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий», — сообщил Путин. И добавил, что решение будет принято оперативно, но нужно сначала понять объем необходимых средств.

Глава государства также отметил, что Москва не намерена навязывать ЛНР решения по приватизации угольных предприятий. Но призвал проанализировать ситуацию с шахтами, определить собственников, если возможно, а если нет — то начать их работу «с чистого листа». Путин подчеркнул: главное сохранить рабочие места в регионе.

Пасечник в свою очередь попросил направить в республику специалистов для налаживания связи и интернета.

Про ДНР

Пушилин, как и другие главы новых регионов, прибыл в Москву во вторник. Вместе с Пасечником, главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо он был награжден президентом орденом «За заслуги перед Отечеством».

Одной из первых проблем, о которой Пушилин доложил Путину, стала ситуация с водой в ДНР — сейчас она подается жителям раз в три дня и всего на пару часов.

«То, что касается сейчас каждого человека, — это вопросы, связанные с обеспечением водой. Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах — Донецке, Макеевке, Горловке — вода подается раз в три дня на два часа», — рассказал губернатор.

Он добавил, что вопрос теплоснабжения Мариуполя решен «максимально возможно». И дальнейшим работам по восстановлению системы подачи тепла в дома мешают удары украинских войск.

Кроме того, Пушилин попросил главу государства усилить противовоздушную оборону Донецкой Народной Республики из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Глава региона отметил, что вооруженные силы России делают все возможное для защиты городов и сел от ракетных ударов, но республике нужно больше современных систем ПВО — только на прошлой неделе погиб 21 мирный житель.

В ответ на это Владимир Путин сказал, что ситуация с обеспечением безопасности в ДНР более острая, чем в ЛНР, и поэтому заслуживает отдельного обсуждения.

«Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая [чем в ЛНР], а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим», — пояснил президент.

Он признал, что киевский режим целенаправленно бьет по жилым кварталам города и мирным жителям, но никто из иностранных СМИ и правозащитников этого не замечают.

«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», — сказал Путин.

Денис Пушилин заявил, что власти республики тесно взаимодействуют с федеральным Минздравом, благодаря чему серьезных проблем в сфере здравоохранения нет. Путин в ответ предложил при необходимости вывозить из ДНР пациентов, которым это необходимо, в федеральные центры и пообещал наладить этот процесс.

А вот налаживание работы МФЦ в ДНР необходимо ускорить. Кроме того губернатор попросил Путина ввести повышенные коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах республики.