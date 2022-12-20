«Залужный будет заключать договор с Россией». Кто на Западе хочет поменять президента Украины

США делает ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором видит следующего президента Украины. Такое заявление сделал отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, фигура Владимира Зеленского фактически уже списана со счетов, и именно Залужный будет заключать мирный договор с Россией. Сообщения о смене Зеленского на Залужного активно появляются с лета. Генерал появляется в СМИ не реже президента, западные издания называют его чуть ли не военным гением. «Газета.Ru» разбиралась, кто стоит за главкомом ВСУ в Вашингтоне.

США готовятся к замене президента Украины Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в интервью бывшему американскому судье и журналисту Эндрю Наполитано заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины», — сообщил Риттер.

По его мнению, период правления действующего украинского президента подошел к концу — Зеленский уже не имеет прежней власти, не способен оказывать заметное влияние на ход вооруженного конфликта. Поэтому западные СМИ все активнее продвигают персону Залужного.

«Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», — добавил Риттер.

Заявление Риттера — далеко не первое сообщение о том, что генерал Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины, а США и другие западные страны заинтересованы в смещении Зеленского и его замене на главкома ВСУ.

Активно идея начала обсуждаться в СМИ еще в начале лета 2022 года. Причем похожие по риторике публикации появлялись и в российских, и в украинских, и в западных изданиях. В июне украинские СМИ сообщали, что между Зеленским и Залужным с новой силой разгорелся конфликт. Поводом для него стала критика президента о плохом снабжении бойцов ВСУ: Зеленский потребовал от генерала проверить логистику в армии и мониторить сообщения от военных в соцсетях.

После этого ряд иностранных изданий сообщил, что 15-16 июня на немецкой базе НАТО «Рамштайн» соберется закрытое совещание, главной темой которого как раз и будет замена Зеленского на Залужного. Вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в совещании принимал председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Именно Милли называл своим наставником Залужный в одном из интервью. Летом смены не произошло, но эта тема активно продолжает продвигаться.

В конце августа немецкое издание Bild выпустило статью «Валерий Могучий», в котором со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский сильно нервничает из-за слухов о президентских амбициях главкома ВСУ. Собеседники немецкой газеты заявляли, что Залужный возглавит Украину после окончания боевых действий.

При этом западные издания не скупятся на дифирамбы Залужному. Тот же Bild хвалил «лидерские качества и военную смекалку» главнокомандующего армией, польская газета Wyborcza называла его «помесью Давида и Моисея», а The Financial Times — «железным генералом».

В то же время украинские СМИ писали, что в сентябре Зеленский намерен сделать генерала министром обороны. Де-юре это было бы повышение, но де-факто значительно снизило бы аппаратный вес Залужного и его возможности влиять на военную ситуацию. Назначения не произошло, сам Зеленский заявлял, что не планирует снимать Залужного с должности главкома ВСУ и продолжает с ним работать.

Российский политолог Андрей Манойло утверждал, что подобные информационные вбросы о возможном президентстве Залужного осуществляются западными кураторами Киева, чтобы «привести в чувство» Зеленского, чтобы «он знал свое место» и не проявлял лишней самостоятельности без согласования с Вашингтоном.

В ноябре военный эксперт Юрий Кнутов перечислил сразу несколько признаков будущей отставки Зеленского и прихода на его место Залужного. По мнению эксперта, об этом говорит выросшая медийная популярность генерала, который вместе с семьей появляется в западных СМИ не реже украинского президента. Кроме того, Залужный позволяет себе не считаться с мнением Зеленского и достаточно резко высказывается в адрес руководства страны. Поводом для смещения нынешнего украинского президента называлось крупное поражение армии в ближайшие месяцы.

15 декабря отправить Зеленского в отставку и посадить в его кресло Залужного призывал экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Он назвал Зеленского «коррумпированным наркоманом», который раздражает Запад и уже сделал свое дело — развязал военные действия.

Буквально на следующий день, 16 декабря, газета «Украинская правда» сообщила, что в окружении Зеленского растет беспокойство по поводу фигуры главнокомандующего ВСУ. И в Киеве желают снять Залужного и заменить его командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. Однако это вызывает обеспокоенность у западных военных чиновников, которые стоят за фигурой Залужного. The Financial Times выходила с заметкой, что Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ снизить уровень публичности.