«Поддерживают терроризм». Посол ЦАР обвинил Францию в причастности к взрыву в «Русском доме»

Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР пропагандой, считает посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. Катрин Колонна ранее раскритиковала снимок, на котором видна записка на русском языке, содержащая угрозу «от всех французов» в адрес главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого. Он был ранен в результате покушения 16 декабря.

Посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза прокомментировал заявления МИД Франции по поводу покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна ранее отвергла обвинения в причастности Парижа к взрыву в «Русском доме» и назвала фото с места происшествия пропагандой. На фотографии видна записка с угрозой «от всех французов» и требованием к русским «убраться из Африки».

«Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — сказала министр в интервью Agence France Presse.

В ответ на это посол ЦАР в Москве заявил, что записку с угрозами могли оставить «только французы».

«То, что произошло, это ужасно. То, что [глава МИД Франции] Колонна говорит, что это русская пропаганда — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм… Она не верит официальной съемке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас», — заявил посол.

«Это французы написали, что все русские должны уехать из Африки. Почему они убрали своих солдат из ЦАР? Убрали и убрали, а теперь жалеют», — сказал он.

Ранее российское госагентство РИА Новости сообщало о записке, которую представители полиции Банги нашли на месте взрыва в кабинете Сытого. На листе бумаги было написано по-русски «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки».

Детали покушения

Глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый был ранен в результате покушения 16 декабря. Ему доставили посылку, в которой находилась взрывчатка, она сдетонировала у него в руках.

«Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв, — сообщил представитель посольства РФ. — Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован».

В посольстве отметили, что состояние здоровья оценивается как «тяжелое, но угрозы жизни нет. Врачи говорят, контузия и потеря крови».

В полиции произошедшее назвали терактом. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял РИА Новости, что Сытый уже получал угрозы и обращался по этому поводу к властям.

В МИД России выразили мнение, что покушение «преследует целью помешать деятельности «Русского дома» в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами».

За день до покушения Минобороны Франции объявило, что ЦАР покинули последние 130 французских военных, находившихся в республике в рамках логистической миссии.

Реакция ООН

В ООН осудили нападение на главу «Русского дома».

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Нас не просили каким-либо образом содействовать расследованию. Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки», — сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом, МИД России дал такую же оценку. Там пообещали установить виновного во взрыве, но не выдвинули конкретных обвинений.

«Международный терроризм не знает границ, это может случиться в любом месте и в любое время. Конечно, надо быть очень бдительными», — заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Русские дома» — это зарубежные представительства Россотрудничества, где проводятся выставки и концерты. «Русский дом» в ЦАР был открыт 1 февраля 2022 года.

После госпитализации Сытого Евгений Пригожин заявил, что в ноябре тому приходила записка. По его словам, в записке угрожали убить сына Сытого, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Сын главы «Русского дома» живет во Франции, утверждает Пригожин.

ЦАР до 1960 года была колонией Франции. Французские СМИ ранее публиковали расследования, посвященные работе ЧВК «Вагнер» в этой стране. О наличии подразделений «Вагнера» в Африке заявляли госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.