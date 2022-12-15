Военная операция РФ на Украине. День 295-й

Сейм Польши признал Россию «государством-спонсором терроризма».
«Россия ответственна за крушение самолета Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за авиакатастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента», — говорится в постановлении парламента.
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали утром в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ — ТАСС.
Воздушная тревога, которая была объявлена утром в шести областях в центре и на востоке Украины, продлилась порядка 40 минут — ТАСС.
Люди оказались под завалами в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в центре Донецка утром, сообщили в администрации Ворошиловского района — ТАСС.
При ударе по центру Донецка снаряд попал в купол Преображенского собора, зафиксированы возгорания в корпусах ДонНТУ — ТАСС.
Разведка Народной милиции ЛНР фиксирует активизацию диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщил офицер сил республики Андрей Марочко — ТАСС.
ВСУ открыли огонь по Ворошиловскому району, расположенному в центре Донецка, передает корреспондент ТАСС. По его данным, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого и рынок.
ВСУ обстреляли в ночь на четверг Горловку и Донецк из ствольной артиллерии калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР. По его информации, по Петровскому району Донецка украинские силовики выпустили шесть снарядов, а по Горловке — пять снарядов.
Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщило в четверг украинское издание «Клименко тайм». Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Администрация США планирует направить Украине комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые — ТАСС.
Посольство РФ назвало провокационной возможную отправку США комплексов Patriot Украине — ТАСС.