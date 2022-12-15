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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 295-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 295-й день

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Самоходная артиллерийская установка 2с3 «Акация» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции.

Самоходная артиллерийская установка 2с3 «Акация» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции.

Евгений Биятов/РИА Новости
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. ЕС и США скоро опубликуют совместную декларацию по Украине, пишет газета Politico. Взрывы прогремели в Харькове, сообщило издание «Клименко тайм». Посольство РФ назвало «провокационной» возможную отправку США комплексов Patriot Украине. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:26

Сейм Польши признал Россию «государством-спонсором терроризма».

«Россия ответственна за крушение самолета Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за авиакатастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента», — говорится в постановлении парламента.

09:24

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали утром в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ — ТАСС.

09:20

09:17

Воздушная тревога, которая была объявлена утром в шести областях в центре и на востоке Украины, продлилась порядка 40 минут — ТАСС.

09:10

Люди оказались под завалами в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в центре Донецка утром, сообщили в администрации Ворошиловского района — ТАСС.

09:09

ТЦ «Форум» в центре Донецка поврежден огнем ВСУ, сообщили в ДНР — ТАСС.

09:06

Взрыв произошел в городе Очаково Николаевской области — ТАСС.

09:03

При ударе по центру Донецка снаряд попал в купол Преображенского собора, зафиксированы возгорания в корпусах ДонНТУ — ТАСС.

09:00

Разведка Народной милиции ЛНР фиксирует активизацию диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщил офицер сил республики Андрей Марочко — ТАСС.

08:50

08:40

В ДНР за сутки погибли пять человек, еще пять ранены, сообщили в республике — ТАСС.

08:39

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины — ТАСС.

08:37

08:19

ВСУ открыли огонь по Ворошиловскому району, расположенному в центре Донецка, передает корреспондент ТАСС. По его данным, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого и рынок.

08:17

ВСУ обстреляли в ночь на четверг Горловку и Донецк из ствольной артиллерии калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР. По его информации, по Петровскому району Донецка украинские силовики выпустили шесть снарядов, а по Горловке — пять снарядов.

08:13

Politico: ЕС и США скоро опубликуют совместную декларацию по Украине.

08:11

Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщило в четверг украинское издание «Клименко тайм». Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

08:09

Администрация США планирует направить Украине комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые — ТАСС.

08:05

Посольство РФ назвало провокационной возможную отправку США комплексов Patriot Украине — ТАСС.

08:03

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:02

08:01

В ДНР сообщили о самом мощном обстреле Донецка с 2014 года — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 295-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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