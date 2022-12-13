«Очень сильно устал». Арестович рассказал о состоянии Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил, что с начала спецоперации на Украине, глава государства «очень сильно устал». Тем временем в США считают, что Зеленскому только и осталось, что бежать из страны, потому что ВС РФ не оставляют ВСУ шанса на победу.

Президент Украины Владимир Зеленский устал, заявил советник его офиса Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом) (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов), опубликованном на YouTube.

Во время беседы Гордон отметил, что украинский президент «очень плохо выглядит». На это Арестович отметил: «Да ну, уставший просто сильно».

«Если сравнить его довоенного – я уже не говорю о временах «Квартала» («Квартал 95» – творческая студия, которой Зеленский руководил до избрания на пост главы государства — прим. «Газеты.Ru») – с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные», – сказал журналист.

Арестович не стал это отрицать, рассказав, что после начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский «очень устал».

«Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. Но и этот человек, новый, тоже сильно уставший», — объяснил он.

При этом, по словам Арестовича, Зеленский по-прежнему много шутит и всегда здоровается в шутливой форме.

В обращении к лидерам стран «Большой семерки» (G7) президент Украины назвал «три шага», которые, как он считает, приблизят мир на Украине. Среди них – поставки украинской армии современных танков, снарядов, более дальнобойной реактивной артиллерии, поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году. В частности, Зеленский считает, что союзники должны помочь обеспечить «надежную защиту украинской энергетики» от ударов.

Предложенные Зеленским «шаги» стоит расценивать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время», – добавил Песков.

Он уточнил, что речь идет «о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях». «Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что без учета этих реалий невозможно урегулировать ситуацию.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ВС РФ превосходят украинскую армию, не оставляя ей шансов на победу.

По его словам, ВСУ несут большие потери, а численность армии стремительно падает. Полковник предполагает, что воевать скоро будет некому. Макгрегор также напомнил, что страна столкнулась с нехваткой топлива и боеприпасов.

Эксперт выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может спастись только бегством. «Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится <...> иначе его песенка спета», – считает военный.

Тем временем в Кремле заявили, что о выводе российских войск до конца этого года «не может быть и речи». Ранее Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 среди прочего заявил, что для возобновления мира на Украине необходимо восстановить территориальную целостность Украины, «вывести российские войска» и прекратить боевые действия.