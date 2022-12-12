Песков пообещал огласить в ближайшие дни ответ на введение потолка цен на нефть

В Кремле рассказали, когда ждать ответа на введенный потолок цен на российскую нефть, что будет с традиционными декабрьскими мероприятиями президента, прокомментировали вступление Виктор Бута в ЛДПР и ситуацию на границе Сербии и Косово. «Газета.Ru» собрала актуальные высказывания Дмитрия Пескова.

Про потолок цен на нефть

Ответные меры России на введение западными странами потолка цен на нефть будут озвучены в ближайшие дни в виде указа президента — сейчас идет финализация этого документа. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», — сказал Песков.

Предельные цены на российскую нефть были утверждены ЕС, G7 и Австралией 5 декабря на уровне $60 за баррель. До этого в Москве неоднократно заявляли, что не будут поставлять сырье странам, поддержавшим введение потолка цен.

Про кремлевские мероприятия в декабре

Пресс-секретарь президента заявил, что в этом году в Кремле не будет торжественного новогоднего приема. Обычно он проходит в последних числах декабря в Государственном Кремлевском дворце, на нем присутствуют главы регионов, выступает глава государства.

Что же касается послания Федеральному Собранию, которое Путин должен провести до конца 2022-го, Песков пообещал сориентировать по этому вопросу позже.

«Мы еще будем ориентировать вас по посланию», — сказал Песков журналистам.

Не будет в этом году, по словам Пескова, и большой пресс-конференции Путина. Ранее в Кремле говорили, что ее назначат после того, как определятся с датой послания Федеральному собранию. При этом пресс-секретарь пообещал, что президент найдет возможность пообщаться с журналистами.

Представитель Кремля также отметил, что традиционный декабрьский саммит Путина и индийского премьера Нарендры Моди в этом году не планировался.

«До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало... до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться», — сказал Песков.

Про Виктора Бута

Отвечая на вопрос, общался ли Путин лично или по телефону с освобожденным российским бизнесменом Виктором Бутом, Песков сказал, что личной встречи точно не было, а про возможный телефонный разговор он ничего не знает.

Вступление же Бута в ЛДПР, о котором стало известно 12 декабря, пресс-секретарь президента назвал личным делом россиянина.

«В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть если он такие для себя видит партийные перспективы, это в данном случае его личное дело», — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что процедура освобождения американки Бриттни Грайнер, которую обменяли на Бута, была проведена строго в соответствии с законом.

Про Сербию и Косово

В Кремле безусловно поддерживают полное обеспечение прав сербов в Косово — накануне на границе частично признанной республики и Сербии снова начались беспорядки.

«Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства. То есть, для нас самое главное — это обеспечить интересы сербов и, конечно, мы за то, чтобы все-таки сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — подчеркнул Песков.

По его словам, сербский президент Александр Вучич не обращался за помощью по снижению напряженности в регионе к своему российскому коллеге.

«Нет, таких обращений не было. Но, вы знаете, что в любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами, и, конечно, мы болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно быстрее спала», — добавил пресс-секретарь Путина.