«Это только начало». Володин потребовал от Берлина и Парижа возместить ущерб Донбассу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Такое мнение он выразил в ответ на заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ранее немецкий политик сказала, что Минские соглашения были попыткой дать время на укрепление своих возможностей Украине. Володин обвинил Берлин, Париж и Киев в «заранее спланированном неисполнении обязательств».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Немецкий политик ранее заявила в интервью, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время, помочь ей стать сильнее.

«Сегодняшняя ситуация на Украине — следствие лживой политики лидеров этих государств… Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — написал Володин в Telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы, «заранее спланированное неисполнение обязательств», взятых в результате подписания международного соглашения, это не только потеря доверия, но и «преступление, за которое подписанты Минских договоренностей — Меркель, [экс-президент Франции Франсуа] Олланд и [бывший президент Украины Петр] Порошенко — должны ответить».

После заявления экс-канцлера ФРГ, Германия и Франция «несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине».

«Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — утверждает Володин.

Он также выразил мнение, что жителям Европы «необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами», в том числе инфляцией, проблемами с электричеством и отоплением, а также с работой предприятий.

Что сказала Ангела Меркель

В интервью газете Die Zeit бывший канцлер Германии заявила, что все участники Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине был лишь приостановлен, при этом проблема осталась нерешенной.

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина», — заявила Меркель.

Политик также высказала мнение, что в период действия Минских соглашений страны НАТО не могли бы предоставлять Украине помощь в том количестве, в котором они делают это теперь.

«Как вы видели в боях за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог легко их захватить в то время. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас, для помощи Украине», — говорила она.

Компенсация «лишней не будет»

В ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что возмещение ущерба, причиненного Украиной Донбассу, «лишним не будет». При этом он выразил мнение, что дожидаться чего-либо от властей Украины «бессмысленно», поэтому нужно помогать жителям пострадавших регионов.

«Действия этого режима должны получить свою оценку. То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем этим территориям, сегодня — новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет», — заявил Путин.

Комментируя заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях, президент РФ назвал его неожиданным и разочаровывающим.

«Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало ее, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились», — сказал Путин.

По его словам, Россия рассчитывала договориться с Украиной в рамках Минских соглашений. Однако заявление Меркель навело его на мысли, что военную операцию, возможно, надо было начинать раньше.

«И так доверие почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос, как договариваться, о чем и можно ли с кем-то договариваться», — указал Путин и отметил, что договариваться в конечном итоге придется.

Свое мнение высказал и белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил, что стороны были серьезно настроены на решение конфликта, а бывший канцлер Германии, по его мнению, поступила «мерзко», высказав подобную позицию.

«Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так… Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин».

«После минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали», — отметил белорусский президент.

Минский меморандум о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины был подписан в 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР. Из-за нарушений договоренностей в 2015 году было подписано второе Минское соглашение.