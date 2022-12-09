«Украина – колония Запада». Что Путин сказал министрам обороны стран ШОС и СНГ

В Москве состоялась встреча глав оборонных ведомств государств ШОС и СНГ. Президент России Владимир Путин в обращении к ним отметил, что странам-участницам заседания необходимо нарастить взаимодействие по линии оборонных ведомств. Глава государства также рассказал о сдвигах в многополярном мире и заявил, что Украина превратилась в колонию Запада.

«Мощные геополитические сдвиги»

Владимир Путин записал видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. Он заявил, что считает это заседание «весьма значимым», так как оно позволяет «успешно решать» вопросы, связанные с «защитой от внешних угроз».

«Появляются новые острые вызовы, происходят мощные геополитические сдвиги. На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые все активнее отстаивают свои национальные интересы, защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития. Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно», — сказал Путин.

Он отметил, что в мире «растет конфликтный потенциал». Президент считает причиной этого «попытки некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование».

«Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки. США и их сателлиты делают ставку на силовой фактор. Они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО», — уверен российский лидер.

Он добавил, что для блокировки «альтернативных моделей развития» страны Запада «прибегают к незаконным экономическим и торговым санкциям, используют технологии «цветных революций» для смещения неугодных правительств и разжигают военные конфликты».

По мнению Путина, на Украине наблюдаются «тяжелые последствия» действий западных стран.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — сказал глава государства.

Он считает, что государствам ШОС и СНГ нужно больше взаимодействовать по линии оборонных ведомств. Президент уверен, что «необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам». При этом он отметил, что она должна быть основана «не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел», не на «чьем-то доминировании и монополизме», а «только на международном праве и уважении интересов друг друга».

«Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооруженных сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техники», — подчеркнул президент.

Совместные миссии

Путин отметил, что на протяжении многих лет воинские контингенты стран ШОС и СНГ отрабатывали вопросы координации и слаживания на совместных учениях.

«На регулярной основе проводятся маневры коллективных сил оперативного реагирования и быстрого развертывания, разведки и материально-технического обеспечения ОДКБ, учения Объединенной системы ПВО СНГ, а также антитеррористические командно-штабные учения государств ‒ членов ШОС. Такие совместные тренировки, решение нестандартных задач – необходимое условие повышения качества военного управления», — уверен президент РФ.

Он добавил, что совместные миротворческие миссии приобрели «исключительное значение», поэтому необходимо совершенствовать «оперативные возможности миротворческих частей, продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира».

«Мы дорожим многолетними традициями сотрудничества ШОС и СНГ в области подготовки и повышения квалификации военных кадров. Намерены и далее активно развивать это ключевое направление, задействовать для этого научный потенциал военных вузов и академий России, использовать базовые учебно-методические структуры, учебно-боевые центры Вооруженных Сил России», — заявил глава государства.

Совместное коммюнике

Выступая на заседании глав оборонных ведомств государств ШОС и СНГ, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возросла роль вооруженных сил стран-участниц этих организаций в поддержании стабильности и безопасности в регионе.

«На фоне резкого обострения международной обстановки, возникающих вызовов и угроз военной безопасности <…> возрастает значимость обсуждения данных проблем, а также роль вооруженных сил наших государств в поддержании региональной стабильности и укреплении безопасности», — сказал Шойгу.

Шойгу отметил символизм в том, что встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ проходит в День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России.

По информации РИА Новости, по итогам встречи было подписано совместное коммюнике, но его детали не раскрываются.