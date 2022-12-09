«США капитулировали». Как западная пресса отреагировала на выдачу Бута России

Сделка через «боль»
Накануне состоялся обмен Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ и приговорили к девяти годам тюрьмы.
Обозреватели газеты The New York Times считают, что во время переговоров об обмене президент России Владимир Путин «использовал знакомый рычаг» — «боль».
«Захватив звезду баскетбола, российский президент сделал ситуацию настолько болезненной для США, что они капитулировали и выдали осужденного торговца оружием», — говорится в статье.
Журналисты также задались вопросом, «может ли та же тактика сработать в войне на Украине». Они предположили, что российский лидер и в этом случае может «причинить столько боли западным правительствам, что, в конце концов, они заключат сделку».
Авторы материала опасаются, что, «найдя рычаг» в случае с Грайнер, президент РФ также вынудит «США сесть за стол переговоров», «независимо от желания наказать Россию за войну на Украине», «когда в игру вступят ключевые американские интересы».
«На первый взгляд, обмен кажется неравноценным, учитывая большое различие в тяжести преступлений: один из самых успешных торговцев оружием в мире и звезда американского баскетбола, задержанная за то, что путешествовала с картриджами для вейпов, содержащими гашишное масло», — говорится в материале.
Но Байден показал, что он «готов вложить значительный политический капитал в процесс освобождения Грайнер», отметили журналисты. Они также считают, что решение США освободить Бута, которого прозвали «торговцем смертью», — «значительный компромисс».
«Это было усилено тем фактом, что Соединенные Штаты согласились на обмен, хотя Россия отказалась освободить Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, которого администрация Байдена также считает политическим заложником», — пояснили обозреватели.
По мнению аналитиков, с которыми побеседовали журналисты издания, «решение освободить Бута сопряжено с рисками, поскольку оно может побудить Путина взять новых заложников». Они полагают, что «его стратегия причинения боли, а затем получения уступок продолжает приносить плоды». Эксперты предположили, что «Москва может просто схватить кого-то с высоким общественным авторитетом в США».
«Болезненное решение Байдена»
Журналисты Politico считают, что президент США Джо Байден принял «болезненное» решение, чтобы добиться освобождения Грайнер. Они отметили, что США настаивали на сделке «два за одного» – Грайнер и Уилан на Бута.
«В последние несколько недель президенту Джо Байдену был предоставлен выбор «один или ни один»: вернуть Бритни Грайнер домой сейчас или рискнуть оставить ее и ее соотечественника Пола Уилана под стражей в России», — говорится в статье.
Авторы констатировали, что Байден принял «очень болезненное решение» освободить «человека, обвиняемого в заговоре с целью убийства американцев, чтобы добиться освобождения звезды баскетбола».
«Хотя Байден одержал крупную дипломатическую победу, он снова разочаровал семью Уилан, которая четыре года ждет его возвращения», — отмечается в материале.
Переговоры об обмене журналисты издания назвали «схваткой» между РФ и США. По мнению авторов статьи, «огромное давление на администрацию Байдена» оказывала не только блестящая спортивная карьера двукратной олимпийской чемпионки, но также и тот факт, что Грайнер – чернокожая женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Нажим Вашингтона «два на одного» имел смысл, поскольку некоторые официальные лица США усомнились в разумности выдачи человека, который одобрил использование детей-солдат и пыток и помогал талибам (организация запрещена в России) в Афганистане, ради баскетболистки <…> По мнению официальных лиц США, возвращение домой Грайнер и Уилана взамен на Бута было бы более справедливым обменом», — говорится в статье.
Но, по информации издания, Россия отклонила это предложение, заявив, что Москва рассмотрит вопрос об освобождении Грайнер вместе с Уиланом только в том случае, если Бута будет сопровождать Вадим Красиков, «бывший полковник КГБ, осужденный немецким судом в прошлом году за убийство гражданина Грузии в 2019 году».
«Из-за характера ложных обвинений в шпионаже, выдвинутых Россией против Пола, россияне продолжали относиться к его ситуации иначе, чем к ситуации Бритни, и отвергли все без исключения наши предложения о его освобождении», — сказал изданию высокопоставленный представитель администрации президента США, пожелавший остаться анонимным.
«Публичное разочарование»
Семья находящегося в российской тюрьме Пола Уилана приветствовала освобождение Грайнер, но разочарована тем, что переговоры не дали большего результата, пишет The Guardian.
Брат заключенного на 16 лет по обвинению в шпионаже мужчины Дэвид Уилан сказал, что «рад, что Бриттни Грайнер возвращается домой».
«Как член семьи российского заложника, я могу представить, какую радость она испытает, воссоединившись со своими близкими как раз к праздникам. Нет большего успеха, чем освобождение незаконно задержанного и его возвращение домой», — приводит издание слова Дэвида.
Он также считает, что «администрация Байдена приняла правильное решение».
«На этот раз правительственные чиновники США заранее сообщили нам, что Пола оставят (в российской тюрьме – «Газета.Ru») <…> Наша семья смогла морально подготовиться к тому, что сейчас стало для нас публичным разочарованием. И катастрофой для Пола», — рассказал мужчина.
Он подчеркнул, что семья Уилана «не завидует свободе Грайнер».