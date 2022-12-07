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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 287-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 287-й день

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РИА Новости
Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако будут оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя», сообщил госсекретарь США. Профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на $858 млрд, Украине выделят дополнительные $800 млн. Обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы, заявила представитель РФ на заседании ГА ООН. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:16

За последнюю ночь на территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Житомирской и Днепровской областях.

8:12

ВСУ в ночь на среду выпустили шесть ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

8:09

8:05

В Вашингтоне не препятствуют разработке на Украине вооружений для нанесения ударов на большое расстояние, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

8:02

Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной спецоперации на Украине.

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