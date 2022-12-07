Военная операция РФ на Украине. День 287-й

За последнюю ночь на территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Житомирской и Днепровской областях.
ВСУ в ночь на среду выпустили шесть ракет из «Града» по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В Вашингтоне не препятствуют разработке на Украине вооружений для нанесения ударов на большое расстояние, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.