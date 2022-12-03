«Чрезвычайные меры». Как Twitter удалял материалы о сыне Байдена

В сети распространяются внутренние документы Twitter, из которых, в частности, можно сделать вывод, что соцсеть могла удалить «по распоряжению политической партии» любой пост. Один из примеров — скандал со взаимодействием нынешнего президента США Джо Байдена с украинской компанией Burisma, членом совета директоров которой был его сын Хантер. В результате действий руководства Twitter был поставлен блок на пересылку материалов о сыне Байдена накануне последних президентских выборов в США.

Владелец соцсети Twitter Илон Маск поместил на своей странице ссылку на внутренние документы, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. В папках, в частности, есть данные об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.

Маск отметил, что ряд факторов перед публикацией прошел двойную проверку. Сам журналист назвал материалы «Файлами Twitter». Он подчеркнул, что ежегодно в соцсети росло число барьеров для распространения информации, хотя изначально у Twitter было другое предназначение – стать площадкой, где таких препятствий не будет.

«К 2020 году запросы от связанных субъектов на удаление твитов стали обычным делом. Один руководитель писал другому: «Еще на рассмотрение от команды Байдена». Приходил ответ: «Обработано», – утверждает Тэйбби в одном из своих твитов.

К записи журналист прикрепил скрин из внутренней переписки компании, которая датирована 24 октября 2020-го, то есть незадолго до президентских выборов в США. По словам Тэйбби, посты удалялись «по распоряжению политической партии» вне зависимости от того, кто автор публикации – знаменитость или просто пользователь.

Он отметил, что «запросы» поступали как от демократов, так и от республиканцев, но ориентация была скорее на первых.

Поэтому осенью 2020 года, когда появилась публикация New York Post о секретных электронных письмах, которые были получены с забытого в ремонте ноутбука Хантера Байдена, Twitter «принял чрезвычайные меры, чтобы скрыть [эту] историю».

Тогда соцсеть препятствовала распространению информации: ссылки на статью удалялись, пользователи не могли ее переслать даже в личных сообщениях. В компании это объяснили тогда нарушением политики в отношении «взломанных материалов».

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Издание New York Post утверждало, что Хантер познакомил своего отца – нынешнего президента Джо Байдена, а на тот момент вице-президента – с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским.

Через год, когда уже стал президентом, Джо Байден начал давить на власти Украины, чтобы те уволили генпрокурора и вмешались в расследование. Его сын Хантер был членом совета директоров Burisma.

New York Post пишет, что о встрече с Джо Байденом якобы упоминается в письме Вадима Пожарского, советника совета директоров Burisma. Послание Пожарский якобы отправил Хантеру 17 апреля 2015 года, примерно через год после того, как тот стал членом совета директоров этой компании с заявленной зарплатой до $50 тыс. в месяц.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в округ Колумбия и дали возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие», — говорится в электронном письме.

В другом письме Пожарский интересуется у Байдена-младшего, как бы Хантер «мог использовать свое влияние» от имени компании. Сам Джо Байден заявлял, что не имел отношения к работе сына на Burisma.

Представитель штаба демократов Эндрю Бейтс заявил, что в записных книжках Байдена не стоит встречи с Пожарским, пишет газета Politico.

В свою очередь оппонент Джо Байдена в предвыборной гонке, обвинил соперника во лжи. «Эти электронные письма показывают, что неоднократные утверждения Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью», – подчеркнул Трамп.

Политик раскритиковал и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с Twitter, так как они ограничивали доступ к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене.

«Ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post о являющихся неопровержимыми уликами электронных письмах, связанных с сонным Джо (Байденом) и его сыном Хантером. Для них это только начало», – подчеркнул Трамп в октябре 2020 года.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг признался в августе 2022-го, что его компания использовала специальные алгоритмы, чтобы публикацию американского издания увидело как можно меньше людей, сообщает Washington Times. По его словам, компания это делала по запросу ФБР.

Цукерберг сообщил, что незадолго до публикации о деятельности Хантера, ему поступил звонок из ФБР. Ему сообщили о компьютере, на котором есть файлы, проливающие свет на сомнительные зарубежные дела сына Джо Байдена, сегодня занимающего пост президента.

«Просто чтоб вы знали, вы должны быть начеку… В выборах 2016 года было много российской пропаганды. Мы знаем, что будет какой-то подобный вброс. Так что будьте бдительны»,--— так описал предупреждение ФБР Цукерберг.