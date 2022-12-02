Встреча в декабре и развитие науки. О чем договорились Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств решили лично встретиться в декабре и обсудить вопросы союзного строительства и экономики. О чем беседовали президенты – в материале «Газеты.Ru».

Телефонный разговор

Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы «двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах», сообщается на сайте Кремля.

Как уточняет «БелТА», президенты поговорили о повестке саммита Евразийского экономического союза, который должен состояться в Киргизии.

«Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия — импортозамещение, реализация союзных программ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «отдельное внимание» главы государств уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере, в том числе в науке. Путин и Лукашенко решили в течение года организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России, который состоится на базе Академии наук.

Отмечается, что мероприятие пройдет в развитие недавней встречи президента России с учеными в «Сириусе». Конгресс также будет опираться на наработанный в Белоруссии опыт, например, на масштабный проект «100 идей для Беларуси».

«Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов», — добавили журналисты «БелТА».

Согласно информации, опубликованной на сайте проекта, «100 идей для Беларуси» рассчитан на «молодых, креативных и талантливых» людей от 14 до 35 лет. Площадка создана, чтобы поддерживать и продвигать «самые амбициозные молодежные проекты и инновационные открытия».

Проект стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ (общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»). Организаторы проекта – БРСМ и Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.

Участникам состязания необходимо заполнять заявки на сайте проекта, пройти несколько туров. Победителей награждают дипломами, статуэтками, денежными призами и грантами.

Встречи Путина и Лукашенко

28 ноября Лукашенко заявил, что намерен на ближайшей встрече с российским коллегой обсудить бюрократические барьеры, тормозящие двустороннее сотрудничество.

«Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике — и в Беларуси, и в России, — преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается <…> в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы», — сказал Лукашенко во время переговоров с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Белорусский лидер уверен, что если снять с повестки дня некоторые «мелкие вопросы», то две страны смогут существенно продвинуться вперед в области импортозамещения. Лукашенко подчеркнул, что для него в настоящее время это самая главная задача.

В последний раз Путин виделся с Лукашенко на прошлой неделе на саммите ОДКБ, который состоялся в Ереване. Но об отдельной встрече президентов не сообщалось.

Официальная встреча двух лидеров состоялась в конце мая в Сочи. Они поговорили в формате один на один.

Путин тогда отметил, что обсуждал с белорусским коллегой вопросы, касающиеся ситуации в регионе, экономику. Президенты также поговорили о работе в рамках строительства Союзного государства, о планах в области химии, продовольствия и удобрений.

С августа Лукашенко неоднократно заявлял о намерении снова встретиться с Путиным. Однако 31 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что точной даты и места встречи глав двух государств пока нет.