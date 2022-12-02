«Я готов говорить с Путиным». Байден назвал условие для переговоров с президентом РФ

Президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на переговоры с Владимиром Путиным о завершении военной операции, если российский президент «действительно покажет заинтересованность в прекращении войны на Украине». Пока Байден не видит таких намерений российского президента. Президент США отметил, что его контакты с Путиным могут состояться только при консультациях с НАТО.

Президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, но не планирует в ближайшее время таких контактов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Белом доме с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению войны. Он этого пока не делал», — заявил Байден.

Американский президент подчеркнул, что будущие контакты с Путиным возможны при условии консультаций Вашингтона с партнерами по НАТО.

«Я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — сказал Байден и отметил, что «не собирается делать этого в одиночку».

По мнению президента США, идея о победе России над Украиной «находится за гранью понимания», а российские власти «просчитались во всех своих первоначальных расчетах» в отношении военной операции.

Он также выразил мнение, что для завершения боевых действий с территории Украины в первую очередь должны уйти российские войска.

Вместе с тем Байден признался, что еще до начала боевых действий на Украине считал Россию жестокой. «Но я не ожидал, что они настолько жестоки, какими они были [на Украине] и что они делали», — заявил он и пообещал «продолжать решительно поддерживать украинский народ».

«Привлечь Россию к ответственности»

На пресс-конференции Байден также заявил о намерении привлечь Россию к ответственности за военные действия на территории Украины.

«Президент Макрон и я решили, что будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои действия и смягчить глобальные последствия войны для остального мира», — заявил президент США.

Он подчеркнул, что США, Франция и другие союзники продолжат решительно противостоять действиям России на Украине.

«Сегодня мы подтверждаем, что Франция и Соединенные Штаты вместе со всеми нашими союзниками… как никогда сильны в противодействии жестокой войне России против Украины», – сказал Байден.

«Путин думает, что может сломить волю всех тех, кто выступает против его имперских амбиций, — сказал Байден. — Но нападение на украинскую гражданскую инфраструктуру, перекрытие энергоснабжения Европы с целью взвинчивания цен, усугубление продовольственного кризиса наносит вред очень уязвимым людям – не только на Украине, но и во всем мире. У него ничего не получится», – резюмировал президент США.

Путин ранее заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, если украинские власти будут готовы, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.

Позиция Франции

Французский президент в свою очередь заверил, что Париж и Вашингтон не намерены оказывать давление на Киев, чтобы принудить его возобновить переговоры.

«Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем», — отметил Макрон.

Он считает, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также решение украинского руководства позволят понять, когда наступит наиболее подходящий момент для переговоров.

Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря, 1 декабря состоялись его переговоры с Джо Байденом.

«Переговоры помогли нам подтвердить ряд инициатив, которые мы намерены реализовать в ближайшие дни и недели, в том числе — усилить помощь украинским военным, чтобы это позволило им выстоять», — рассказал французский лидер.

Стороны также договорились помогать мирному населению Украины.

«Мы всегда придерживались одной позиции — помогать Украине выстоять, не поступаться нашими ценностями... избегать эскалации конфликта, а также делать все, чтобы в подходящий момент, на условиях, которые определят украинцы, мы бы начали восстанавливать мир», — пообещал президент Франции.

Позиция России

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США пока не планируются. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не уходит от контактов с Вашингтоном и его союзниками, а если будут какие-то предложения от администрации Байдена, Россия их рассмотрит.

Последний телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 12 февраля. 7 декабря 2021 года президенты общались в формате видеоконференции.