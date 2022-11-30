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Политика

Работал на заводе Сталина, пел «Подмосковные вечера», писал стихи для Кастро. Умер Цзян Цзэминь

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер на 97-м году жизни

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Цзян Цзэминь, 1997 год

Цзян Цзэминь, 1997 год

Reuters
В Шанхае скончался бывший лидер Китая Цзян Цзэминь. Врачи диагностировали у него лейкемию и полиорганную недостаточность. Подробности жизни и политики Цзян Цзэминя — в материале «Газеты.Ru».

В возрасте 96 лет умер экс-председатель КНР и бывший генсек ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цзян Цзэминь, сообщает Центральное телевидение Китая. По данным СМИ, Цзян Цзэминь, «болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае».

Агентство «Синьхуа» опубликовало заявление ЦК КПК, в котором подтверждалось, что «любимый товарищ Цзян Цзэминь» страдал лейкемией в сочетании с полиорганной недостаточностью.

В связи со смертью политика сайты государственного телевидения Китая и агентства «Синьхуа» стали черно-белыми.

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russian.news.cn

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. В Шанхае обучился на инженера-электрика. Почти 30 лет проработал в сфере машиностроения. В 1955 году проходил практику на Московском автозаводе им. И. В. Сталина (ЗИС, будущий ЗИЛ), что позволило ему изучить русский язык.

С 1980 года зампред и ответственный секретарь Госкомитета по делам импорта и экспорта. В 1985-1989 годах занимал должность мэра Шанхая, до это работал главой Министерства электронной промышленности.

Политика Цзян Цзэминя

С 1989 по 2002 годы он занимал пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В 1993-2003 годах был председателем КНР. За время правления Цзян Цзэминя экономика КНР вышла на седьмое место в мире. Кроме того, при нем Китай вступил во Всемирную торговую организацию.

Частью партийной программы КПК Цзян Цзэминь сделал теорию «трех представительств». Согласно этой теории, китайская интеллигенция уравнивалась в политических правах с рабочими и крестьянами, частные предприниматели могли попасть в компартию и управленческие структуры.

Во время его правления закручивались гайки в политической сфере и происходили небывалые экономические реформы, которые привели к росту уровня жизни и разрушению системы соцгарантий.

В частности, происходила частичная приватизация, закрывались многие крупные госпредприятия, также власти отменили принцип «железной миски риса», то есть гарантированной работы, зарплаты и пенсии. Это привело к росту преступности и коррупции.

Связь с Россией

Цзян Цзэминь владел несколькими иностранными языками: английским, русским, японским, французским, немецким и румынским.

Он знал русские пословицы и поговорки, пел песни 40-50-х годов, несколько раз посещал Россию. В 1997 году он встретился с президентом СССР Борисом Ельциным. Они подписали документ о мироустройстве в XXI веке и многополюсном мире, основой которого станет равноправное сотрудничество, а не противостоянии блоков. После этого Цзян Цзэминь поехал в Ясную Поляну: он давно хотел побывать в усадьбе Льва Толстого, произведения которого прекрасно знал.

Летом 2001 года председатель КНР Цзян Цзэминь встретился с президентом России Владимиром Путиным и студентами и преподавателями МГУ. Как пишет «Коммерсантъ», встреча закончилась коллективным исполнением «Подмосковных вечеров».

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Президент РФ Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Китае, и председатель КНР Цзян Цзэминь, 2002 год

Алексей Панов/РИА Новости

«Цзян Цзэминь не только хорошо говорит по-русски, но и еще лучше поет. Московская элита, присутствовавшая на приеме, была очень довольна», – рассказал Путин.

Он подчеркнул, что «хотелось бы, чтобы мы ездили друг к другу не только для знакомства с наследием Конфуция и Достоевского, но и для изучения математики, других точных наук». Путин выразил уверенность, что «взаимное проникновение наших культур будет нести процветание и достаток обеим странам».

В 2007 году за большой вклад в распространение, изучение русского языка, сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей Цзян Цзэминь получил медаль Пушкина.

Среди увлечений бывшего главы КНР не только пение, но и танцы, игра на музыкальных инструментах.

Кроме того, он писал стихи — один из них он посвятил и подарил лидеру Кубы Фиделю Кастро.

Культ Жабы

В молодежной среде Цзян Цзэминя вспоминают с ностальгией, писали авторы сайта «ЭКД». У экс-председателя Китая есть свой фан-клуб. Его участники уважают экс-генсека за экономические возможности, которые он дал своей стране, и отмечают, что в нынешнее время разбогатеть стало значительно труднее.

Поклонники политика называют себя «Фанаты Жабы» (прозвище Цзян Цзэминя). В китайских соцсетях тех, кто публикует мемы о бывшем лидере КНР, называют поклонниками жаб, или хаси, а сам акт публикации – это поклонение жабам, или моха.

В одно из дней рождений Цзян Цзэминя один из его поклонников предложил «добавить одну секунду», или »+1», к жизни правителя. Это стало неким ответом на слухи о его смерти в 2011 году.

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