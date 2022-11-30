США хотят объявить ЧВК «Вагнер» террористами, чтобы не признавать РФ спонсором терроризма

Компромисс Белого дома
Два источника Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, рассказали, что администрация президента США решает, следует ли признать российскую группу ЧВК «Вагнер» террористической организацией из-за ее участия в военной спецоперации на Украине.
«Администрация не приняла окончательного решения. <...> Присвоение «Вагнеру» статуса иностранной террористической организации позволило бы США преследовать группу и ее членов в уголовном порядке, а также преследовать ее активы по всему миру», — говорится в статье.
По словам источников, введение санкций против ЧВК «Вагнер» может помочь Белому дому «ослабить давление со стороны некоторых американских законодателей, которые призвали администрацию Байдена» признать Россию «государством-спонсором терроризма».
Авторы материала напомнили, что еще в июле сенат единогласно принял резолюцию, не имеющую обязательной силы, в которой парламентарии призвали американского лидера назвать Россию страной-спонсором терроризма. Официальные лица США тогда заявили, что существующие санкции уже привели к результатам, которые предусмотрены после признания страны террористом. Они также опасаются, что в случае признания за Россией этого статуса могут быть заблокированы и гуманитарные операции с РФ.
В статье также говорится об июньской публикации двух бывших сотрудников Центрального разведывательного управления, в которой они призвали объявить ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. По их мнению, это «приведет в действие критический компонент уголовного законодательства США».
«Это важный и необходимый шаг к прекращению полезности «Группы Вагнера» для Кремля и, следовательно, ее существования», — написали Джеймс Патрила и Фил Василевски.
«Группировка продолжает набирать силу»
Анонимный представитель Госдепартамента отказался подтвердить Bloomberg информацию о размышлениях Белого дома относительно статуса группы ЧВК «Вагнер», однако заверил, что США «продолжат привлекать к ответу тех, кто несет ответственность за войну России».
Авторы материала напомнили, что Пригожин и «Вагнер» уже находятся под санкциями США, Великобритании и Европейского союза, но «группировка только продолжает набирать силу и влияние».
«Западные официальные лица также все больше встревожены присутствием группы «Вагнер» в некоторых частях Африки. Организация Объединенных Наций объявила в марте, что расследует нарушения прав человека в Мали наемниками из российской ЧВК, размещение которых в западноафриканской стране побудило Францию и ее союзников вывести войска», — говорится в статье.
Призыв европейских депутатов
11 ноября депутаты Европарламента направили письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиала, в котором призвали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
Закрепить этот статус за российскими наемниками они предложили из-за «продолжающихся нарушений международного права на Украине».
В ответ на публикацию Politico основатель ЧВК «Вагнер» на странице его компании «Конкорд» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что Евгений Пригожин провел совещание командиров и сообщил им «печальное известие» о «роспуске» Европарламента.
«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — приводятся слова Пригожина.
22 ноября Telegram-канал «КИБЕР ФРОНТ Z» опубликовал видеоролик, на котором Пригожин отправил Европейскому парламенту кувалду, помещенную в кейс для скрипки.
В подписи к видео поясняется, что «в кейсе из-под скрипки, являющимся неотъемлемым аксессуаром «музыкантов», оказалась брендированная кувалда с, вероятнее всего, бутафорскими следами крови».
«Информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z», — сообщила пресс-служба «Конкорда» «ВКонтакте».