«Украину ждет ужасающая зима». Столтенберг призвал поставить Киеву зимнюю одежду и лекарства

Украину ждет ужасное начало зимы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерского заседания 29-30 ноября в Бухаресте. По его мнению, этот период также будет тяжелым для США и Европы, которая переживает период энергокризиса и роста цен.
«Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины», — сказал Столтенберг.
Он рассчитывает, что на встрече в Бухаресте главы МИД стран НАТО договорятся расширить поставки нелетальной помощи Киеву, «включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты».
«Украину ждет ужасающая зима. Она также станет тяжелым временем для Америки и Европы. Но нам придется заплатить еще большую цену, если Россия победит. Поэтому НАТО намерена продолжать наращивать поддержку Украины. Мы не отступим», — сказал Столтенберг.
По мнению генсека альянса, лучший способ повысить шансы на мирное урегулирование конфликта — оказать поддержку Украине.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее оценил восстановление энергосистемы страны в сотни миллионов долларов. Эти деньги, по его словам, нужно выделить в дополнение к тем, которые уже тратятся из бюджета. Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре почти во всех регионах Украины остаются серьезные проблемы с электроснабжением, а в 15 регионах есть перебои с водоснабжением. Это происходит на фоне околонулевых температур. В Киеве и Киевской области из магазинов пропал хлеб.
О приеме Украины в НАТО
На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО Столтенберг напомнил, что в последние годы блок принял Северную Македонию и Черногорию, а в 2022 году в альянс пригласили Швецию и Финляндию.
«Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины», — подчеркнул генеральный секретарь.
При этом Столтенберг выразил мнение, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на предоставлении помощи Украине, чтобы она смогла победить в конфликте с Россией.
«Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, но чтоб Украина освободила свои территории и оставалась суверенным государством», — добавил он.
Столтенберг рассказал, что на заседание в Бухаресте пригласили глав МИД Украины, Грузии и Молдавии, чтобы обсудить «следующие шаги, как помочь им защищать свою независимость».
6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории идут военные действия. Согласно правилам альянса в военный блок не могут принять государство с неразрешенными территориальными спорами.
Расширение производства оружия
Генсек также обратил внимание, что страны НАТО смогли значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов для военнослужащих Украины, которые все еще пользуются большим количеством советской артиллерии, для которой требуются боеприпасы и запчасти.
«Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — заявил Столтенберг.
Ранее генсек говорил, что поставка современных систем ПВО Украине является приоритетом для альянса.
«Страны НАТО уже передали Украине целый ряд продвинутых систем, вроде ракетных установок HIMARS, и это было сделано таким образом, что, когда есть потребность в специалистах для использования этих или других продвинутых артиллерийских систем, украинцы проходят подготовку в странах НАТО», — указал Столтенберг.
Он подчеркнул, что специалисты государств — членов альянса не задействованы в обслуживании систем ПВО, поэтому НАТО не считает себя стороной конфликта.
«Личный состав НАТО не проводит никакой работы внутри Украины. Поэтому это подтверждает, что НАТО — не сторона конфликта, у нас нет сил или войск на Украине, но альянс полностью поддерживает Украину», — сказал он.
21 ноября Столтенберг исключил вероятность «содержательного диалога» с Россией в нынешних условиях. Он также рассказал, что НАТО оказывала помощь Украине с 2014 года, но могла бы сделать «гораздо больше еще до вторжения».