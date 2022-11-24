Сестра Ким Чен Ына назвала власти Южной Кореи «болванами, которые не умеют жить в комфорте»

Южная Корея назвала провокацией очередные ракетные запуски соседей с севера и предложила ввести против Пхеньяна новые санкции. От лица КНДР выступила сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон: по ее мнению, запуски ракет — право на безопасность, а власти Республики Корея — «бездомные собаки, грызущие брошенную США кость». Ким Ё Чжон рассказала, что в Сеуле просто «не умеют жить в безопасности и комфорте». Подробности очередного витка конфронтации двух Корей — в материале «Газеты.Ru».

Сестра главы Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что у власти в Южной Корее стоят «болваны, поскольку они не умеют жить в безопасности и комфорте». Она имела в виду южнокорейского президента Юн Сок Ёля и его администрацию, пишет Yonhap со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Такой вывод заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сделала, говоря о возможных санкциях против КНДР со стороны Сеула, который назвал военные учения КНДР «провокацией».

«Совсем непонятно, каким образом намереваются ввести некие «санкции» южнокорейские молодчики, являющиеся всего лишь бездомной собакой, которая грызет только брошенную США кость», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон, размешенном на сайте ЦТАК.

Она добавила, что любые ограничения «бесполезны», и Южная Корея может вводить их «хоть еще сто, хоть тысячу раз».

И выразила мнение, что южнокорейские власти являются «идиотами», если полагают, «что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то «санкциях».

«Они не знают, как жить безопасно и спокойно, поэтому они дураки», — говорится в послании северокорейского политика.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу ядерной ракетой, если тот предпочтет военную конфронтацию.

«Чем отчаяннее цепляются США и южнокорейские приспешники за санкции и нажим в отношении нас, тем сильнее становятся наши ненависть и гнев, и это служит удавкой для них», — такими словами завершается заявление Ким Ё Чжон.

Ответ Южной Кореи

Правительство Южной Кореи уже ответило на слова Ким Ё Чжон. В ведомстве выразили глубокое сожаление в связи с резкой реакцией, назвав ее «прискорбной», сообщило агентство Yonhap.

«Мы считаем очень прискорбным, что заместитель заведующего отделом [ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ё Чжон раскритиковала сегодня лидера нашей страны вульгарными выражениями, не проявив даже элементарного уровня вежливости», – заявили в Министерстве объединения, которое занимается воссоединением Кореи.

Зачем нужны санкции против КНДР

В середине ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с американским коллегой Джо Байденом и обсудил с ним совместное сдерживание КНДР.

«Необходимо показать [КНДР], что та не приобретет ничего с помощью ракет и ядерного оружия… Чтобы это продемонстрировать, Южной Корее и США необходимо действенно и радикально усиливать расширенное сдерживание КНДР в соответствии с ее улучшившимися ядерными возможностями», – полагает Юн Сок Ёль.

Он надеется, что Байден согласится на тесное сотрудничество ради реализации идеи «Глобального всеобъемлющего стратегического альянса».

Лидеры Южной Кореи и США обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи, которые власти страны производят все чаще. Они договорились поддерживать и укреплять твердую оборонную готовность. Если КНДР в какой-либо форме применит ядерное оружие, союзники ответят подавляющей силой.