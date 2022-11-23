В ЕС признали Россию спонсором терроризма. Какие могут быть последствия

Европарламент (ЕП) принял в среду резолюцию, в которой Россия объявляется государством — спонсором терроризма. Инициативу поддержали 494 парламентария, против выступили 58. ЕП призвал Совет ЕС расширить санкционные списки и создать полноценную правовую базу для наделения стран подобным статусом. В Совфеде назвали принятый документ «имитацией бурной антироссийской деятельности».

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге за резолюцию, в которой Россия названа «государством – спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма», проголосовали 494 депутата, 58 высказались против и 44 воздержались.

В проекте резолюции от 21 ноября авторы обвиняют Россию в военных преступлениях на Украине, обстрелах энергетической инфраструктуры страны, гуманитарном кризисе в Мариуполе, глобальном продовольственном кризисе и незаконном присоединении украинских территорий. Также упоминается поддержка президента Сирии Башара Асада и приговор по делу МН17.

Резолюция не несет прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства депутатов. Сейчас у ЕС нет законодательной базы для внесения стран в списки государств — спонсоров терроризма. При этом с 2016 года действует режим, позволяющий включать в санкционные перечни физлица и организации за поддержку терроризма, сейчас там числятся 13 физлиц и четыре организации, включая ИГИЛ (организация запрещена в России) и «Аль-Каиду» (организация запрещена в России).

Проект, кроме прочего, призывает страны – члены ЕС разработать правовую основу для обозначения государств в качестве спонсоров терроризма и государств, использующих террористические средства. Это, согласно тексту проекта, «повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер в отношении этих стран и будет иметь серьезные ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами». Россия впоследствии должна быть включена в созданный список. Партнерам Евросоюза предлагается принять аналогичные меры.

Прямые санкции

Депутаты ЕП предложили скорее завершить работу над 9-м пакетом санкций, а также ввести «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться от газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Кроме того, Европарламент призвал Совет ЕС «расширить список лиц, подпадающих под действие санкций». Еврокомиссии рекомендовано «выступить с предложением о внесении поправок в действующий глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, <…> расширив сферу его действия, включив в него акты коррупции, и оперативно принять адресные санкции в отношении лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Белоруссии, а также их партнеров и бенефициаров в ЕС».

Государства, которые будут помогать России обходить европейские ограничения, предлагается обложить вторичными санкциями.

Также в санкционный список предложено включить группу «Вагнера», 141-й специальный моторизованный полк имени А. А. Кадырова и другие военизированные формирования, в том числе ополчение и добровольческие отряды.

В международном поле предлагается создать изоляцию Российской Федерации за счет сокращения дипотношений с РФ, отказа от проведения международных мероприятий в РФ и лишения страны членства в Совбезе ООН. Также российские культурные и научные центры и диаспоральные организации должны быть закрыты, поскольку «продвигают российскую государственную пропаганду по всему миру».

«Россия не вписывается в законодательные рамки»

В беседе с «Газетой.Ru» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Европарламент продолжает «имитировать бурную антироссийскую деятельность».

«Я это расцениваю как имитацию бурной антироссийской деятельности. Она у них и по сути, конечно, антироссийская. Но там же всем управляет секретариат, который находится фактически под полным контролем лоббистов США.

А все остальные просто рта боятся открыть, чтобы туда хоть какой-то миллиграмм разума внести. Поэтому здесь ничего удивительного. Завтра они предложат нас куда-нибудь на Марс выселить, или еще что-нибудь в этом духе. Юридического значения это, конечно, ничего не имеет», — сказал Климов.

Подобные «бессмысленные и антироссийские действия» сенатор назвал «агонией» Европарламента. «Например, что в прошлый сентябрь они там накатали резолюцию о том, чтобы запретить Русский мир фактически. Ну вот как это можно комментировать?! Бессмысленные действия, по сути антироссийские», — заявил Климов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

Ранее парламенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и нижняя палата высшего законодательного органа Чехии приняли аналогичные резолюции.

22 ноября посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак заявила, что Россия, согласно американскому законодательству, не подходит под определение государства — спонсора терроризма.

«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма — например, Сирия была признана таковым какое-то время назад. Но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейское. Россия просто не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма», — сказала Ван Шак.