«Мы увидим первопричину всего»: США и Россия поспорили, кто виноват в падении ракет в Польше

Байден считает, что заявление Зеленского о том, что упавшие 15 ноября в Польше ракеты не были украинскими, не является доказательством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил вину за инцидент с падением двух ракет на территории Польши, из-за которого погибли два человека, на США и НАТО.

Кто виноват

Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вина за инцидент с падением ракет в Польше лежит на США и НАТО.

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, опубликованное американской администрацией. В документе Уотсон отметила, что США «полностью уверены» в расследовании польских властей. Она также пообещала «поддерживать тесные контакты с польскими коллегами» и продолжить сбор информации.

«Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала в Польше», — говорится в заявлении.

По словам Уотсон, США будут «прозрачно делиться любой новой информацией по мере ее поступления», а также продолжать «поддерживать тесные контакты с украинцами в отношении любых данных, которыми они располагают, чтобы дополнить картину».

«Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая выпустила шквал ракет по Украине, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет полное право на самозащиту», — подчеркнула представитель Белого дома.

Уотсон вновь выразила солидарность с народом Украины и соболезнования в связи с «потерями, которые они понесли в результате варварских авиаударов» России.

«Мы знаем, что в результате еще миллионы украинцев остаются без электричества, воды и предметов первой необходимости. Наши мысли и молитвы также обращены к близким трагически погибших двух граждан Польши», — заключила Уотсон.

Чья ракета

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. Позже в тот же вечер стало известно о двух погибших. Сразу после этого в МИД Польши заявили, что это были ракеты российского производства. Однако президент страны Анджей Дуда отметил, что это пока не точная информация. В Минобороны России отвергли все обвинения, сообщив, что не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы.

Страны G7 провели экстренное совещание на полях саммита G20. По итогам встречи президент США Джо Байден объявил, что предварительные данные указывают на то, что ракету выпустили не российские войска.

Агентство Associated Press подтвердило, что США уверены в украинском происхождении ракет.

«Три официальных лица США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электрической инфраструктуре Украины во вторник. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично», — говорится в статье.

Послы стран НАТО также провели экстренные переговоры. По словам Дуды, они пришли к выводу, что это была «ракета С-300 советского производства» и, «весьма вероятно, была выпущена украинской противовоздушной обороной».

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, а не Украина, виновата в начале конфликта, а также в обстрелах энергетической инфраструктуры Украины, которые заставили Киев обороняться.

«Это не вина Украины. Россия несет окончательную ответственность, поскольку она продолжает свою незаконную войну против Украины », — приводит слова Столтенберга Reuters.

Он также признал, что в Польше, вероятно, упала украинская ракета ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к падению ракет в Польше. Он также призвал допустить представителей Украины к расследованию на места инцидентов. Однако президент США Джо Байден, который вернулся в Вашингтон с саммита G20, отметил, что слова Зеленского — «не доказательство» невиновности Украины.