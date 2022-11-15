Политика

«Душа ЕС — густые потемки». Главное из выступления Лаврова на саммите G20

Лавров заявил, что «все страны третьего мира» требуют мирного урегулирования на Украине

Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил на саммите G20 на Бали. И прокомментировал обращение украинского президента Зеленского, который выступал по видеосвязи. Лавров рассказал о густых потемках в душе Евросоюза, воинственной риторике Киева, военных биологах США и применении энергетики для сведения политических счетов. «Газета.Ru» собрала несколько цитат министра.

Об Украине

Агентство Bloomberg отметило, что Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите, обратился к G19 — тем самым украинский президент подчеркнул, что обращается ко всем участникам группы, кроме России. Несмотря на это, министр иностранных дел Сергей Лавров остался в зале, где проходили выступления, и не покидал его на протяжении всей речи Зеленского.

Уже после окончания выступлений во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об изменении риторики западных стран к России, Лавров сказал, что ему трудно судить о подобных изменениях.

«Чужая душа — потемки. Особенно душа Евросоюза — там потемки очень густые. Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путины, на поиск каких-то договоренностей. Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватны этой ситуации», — заявил глава МИД России.

Он также заявил, что переговорный процесс тормозит не Россия, а Украина, которая указом Зеленского запретила вести переговоры с Владимиром Путиным. «Поэтому вопрос этот не к нам, как я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и Канцлером Шольцем», — добавил министр.

Выступление Зеленского, в котором тот предложил 10 условий для мира, он охарактеризовал как воинственное и русофобское.

«Была воинственная риторика, русофобская, агрессивная, но лучше всего содержание этой речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами. Из его выступления я вынес один только вывод — никаких западных советов пока не слушает», — резюмировал Лавров.

Происходящее сейчас на Украине он назвал гибридной войной, подготовленной и развязанной Западом.

«Никто, кроме Запада и его ближайших сателлитов, не присоединился к антироссийским санкциям. И все страны третьего мира, касаясь этой темы — а ее невозможно не касаться, потому что Запад делает приоритетом обязательные вбрасывания украинского сюжета в любые дискуссии — страны третьего мира призывают к мирному урегулированию», — подчеркнул Лавров.

Об экономических и биологических угрозах

Говоря о вопросах поставок энергоносителей, Лавров вспомнил о недавнем исследовании Bloomberg, в котором, как сказал министр, «сделан конкретный вывод»: меры Европейских стран по укреплению собственной энергобезопасности на фоне антироссийских санкций привели к резкому обострению энергетической бедности в развивающемся мире.

«Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего, отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же «Северных потоков». Высказались за то, чтобы «двадцатка» занималась конкретными вопросами. За устранение любых искусственных и дискриминационных препятствий с мировых рынков энергоносителей. И предложили открыть, наконец-то, свободный и честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями», — сообщил министр.

По его словам, Россия на саммите подняла проблему биологической безопасности и исходящих от США угроз. Дипломат добавил, что Пентагон развернул военно-биологическую активность в десятках стран по всему миру, особенно по периметру российских и китайских границ.

«Мы отметили, что наши попытки разобраться, чем же все-таки там занимаются эти военные биологи, сталкиваются с сопротивлением и в рамках конвенции о запрещении биологического оружия, и в рамках СБ ООН, где мы недавно этот вопрос поднимали. Но будем продолжать добиваться создания справедливого транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами», — добавил Лавров.

Глава российского МИДа также сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал приложить все усилия по возобновлению комплексной зерновой сделки.

«Были даны обещания, включая заход российских кораблей в европейские порты, включая заход иностранных судов в наши порты. Включая обеспечение полноценной работы Россельхозбанка. И включая, конечно же, обеспечение нормальных страховых ставок. Обещания изложены, надеюсь, они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь [ООН] сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос», — рассказал Лавров.

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