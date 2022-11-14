«Вы знаете, что это территория РФ». Песков — о визите Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, когда ждать большую пресс-конференцию Владимира Путина, ответил на вопрос о визите украинского президента Владимира Зеленского в Херсон, оценил возможность продления продуктовой сделки и объяснил, почему Путин не поехал на G20. Главные заявления Пескова — в материале «Газеты.Ru».

О пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков заявил на брифинге, что дата большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока не определена. По его словам, сначала необходимо назначить день, когда российский лидер направит послание Федеральному собранию.

«В настоящее время <...> президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени», — пояснил Песков.

Он отметил, что «самое главное — это, конечно, послание Федеральному собранию».

«Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам», — заявил представитель Кремля.

О визите Зеленского в Херсон

Песков отказался комментировать журналистам визит Владимира Зеленского в Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают сообщения о прибытии в Херсон президента Украины.

В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Вскоре стало известно, что в городе введен комендантский час с 17.00 до 08.00.

В понедельник западные и украинские СМИ сообщили, что президент Украины приехал в Херсон. Телеканал France 24 уточнил, что Зеленский пообщался с военнослужащими ВСУ.

«Мы продвигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — обратился он к военным у здания администрации города.

Западные издания также опубликовали кадры, на которых Зеленский смотрит, как у здания администрации поднимают украинский флаг под гимн страны.

О продуктовой сделке

Песков сообщил, что до даты продления зерновой сделки осталось около недели. Он уточнил, что переговоры с ООН на эту тему были конструктивными.

«Вы знаете, что на прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные переговоры. Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки. И также вы знаете, что у нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается», — рассказал представитель Кремля.

Зерновая сделка была заключена 22 июля до 19 ноября. Ее подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договору, снимаются ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а Россия содействует вывозу украинского зерна.

О жестоком убийстве кувалдой

Комментируя появление в интернете видео, на котором, предположительно, экс-бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина убивают кувалдой, Песков заявил, что не уверен в достоверности ролика.

«У нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе в анонимных Telegram-каналах начала распространяться видеозапись, на которой неизвестные бьют человека в военной форме кувалдой по голове. Согласно данным Telegram-канала Grey Zone, который связан с «ЧВК Вагнера», убитый — экс-боец ЧВК из числа призванных осужденных, который добровольно сдался в плен украинским военным, за что «получил традиционное вагнеровское наказание».

13 ноября создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин назвал видеозапись «прекрасной режиссерской работой» и заявил, что «собаке — собачья смерть».

Об отсутствии Путина на G20

Песков также объяснил, почему Владимир Путин не поехал на G20.

«Обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел», — пояснил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Россия все же будет представлена «на высоком уровне» на саммите, который состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

«Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться», — подчеркнул представитель Кремля.

О заявлении Сунака

Песков заявил, что слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего Россию в «превращении продовольствия в оружие», неверно.

«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось — незначительное количество из общего объема. А подавляющее большинство поставок из общего глобального объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине», — сказал Песков.